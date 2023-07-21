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Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 21.07.2023 (обновлено: 13:07 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/peregruppirovka-1885471869.html
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ в Запорожской области
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2023
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ в Запорожской области
Украинские войска проводят перегруппировку после очередной безуспешной попытки прорвать российскую оборону на ореховском участке линии фронта в Запорожской... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:47
2023-07-21T13:07
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
владимир рогов
сергей шойгу
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку после очередной безуспешной попытки прорвать российскую оборону на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;ВСУ готовятся на этом участке к новому наступлению, но, очевидно, у них явный недостаток в живой силе. Потрепали их на этом направлении основательно, поэтому идет перегруппировка, чтобы сформировать новые штурмовые отряды&quot;, — объяснил он.Рогов добавил, что по местам скопления ВСУ наносят удары артиллерией и беспилотниками. Накануне российские военные около села Работино остановили крупномасштабную атаку украинских войск с использованием танков. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885457674.html
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киев, запорожская область, владимир рогов, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ проводят перегруппировку после провала наступления в Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку после очередной безуспешной попытки прорвать российскую оборону на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"ВСУ готовятся на этом участке к новому наступлению, но, очевидно, у них явный недостаток в живой силе. Потрепали их на этом направлении основательно, поэтому идет перегруппировка, чтобы сформировать новые штурмовые отряды", — объяснил он.

Рогов добавил, что по местам скопления ВСУ наносят удары артиллерией и беспилотниками.
Накануне российские военные около села Работино остановили крупномасштабную атаку украинских войск с использованием танков.
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Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьВладимир РоговСергей ШойгуЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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