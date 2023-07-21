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Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом - РИА Новости, 21.07.2023
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19:46 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/peregovory-1885593470.html
Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом
Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом - РИА Новости, 21.07.2023
Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом
Владимир Зеленский заявил, что планирует провести вечером переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить продовольственную безопасность. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:46
2023-07-21T19:46
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
владимир путин
россельхозбанк
оон
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что планирует провести вечером переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить продовольственную безопасность. "Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", - заявил он в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, россельхозбанк, оон, swift
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россельхозбанк, ООН, SWIFT
Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом

Зеленский заявил, что планирует вечером провести переговоры с главой Турции Эрдоганом

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что планирует провести вечером переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить продовольственную безопасность.
"Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", - заявил он в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссельхозбанкООНSWIFT
 
 
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