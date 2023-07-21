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Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры
Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры - РИА Новости, 21.07.2023
Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:15
2023-07-21T21:15
2023-07-21T22:01
михаил мишустин
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
политика
россия
москва
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.В прошлый четверг Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он занимал должность замглавы Минцифры с августа 2018 года. До этого Паршин успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф, политика, россия, москва
Михаил Мишустин, Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Правительство РФ, Политика, Россия, Москва
Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры
Обвиняемого во взятке Паршина освободили от должности замглавы Минцифры по его просьбе