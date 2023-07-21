https://ria.ru/20230721/parshin-1885609476.html

Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры - РИА Новости, 21.07.2023

Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T21:15

2023-07-21T21:15

2023-07-21T22:01

михаил мишустин

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

правительство рф

политика

россия

москва

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.В прошлый четверг Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он занимал должность замглавы Минцифры с августа 2018 года. До этого Паршин успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвития.

https://ria.ru/20230713/parshin-1884091200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф, политика, россия, москва