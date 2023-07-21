https://ria.ru/20230721/osipov-1885459693.html
Александр Осипов предложил создать "Азбуку Забайкалья" из местных слов
Александр Осипов предложил создать "Азбуку Забайкалья" из местных слов - РИА Новости, 21.07.2023
Александр Осипов предложил создать "Азбуку Забайкалья" из местных слов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости сохранения уникальных слов, применяющихся в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:13
2023-07-21T12:13
2023-07-21T12:14
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости сохранения уникальных слов, применяющихся в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба главы региона. В своем официальном телеграм-канале Осипов предложил создать "Азбуку Забайкалья". "Каждые выходные я выезжаю в районы края. Общаясь там с забайкальцами, убеждаюсь в том, что у нас уникальный язык, много разных и интересных слов встречается. Даже наши земляки в других городах, например, в Санкт-Петербурге, используют забайкальские "ты мояточка", "бравенький", "чаевать". Хотя уже давно живут не в Забайкалье", - отметил он. Губернатор пояснил, что сейчас находится "за ленточкой" и общается с бойцами. При разговоре видно, как много там земляков. "Своих слышно по говору. Давайте сохраним наше забайкальское наречие, все вместе соберем собственную "Азбуку Забайкалья". Это наш уникальный культурный код, наша ценность, наше единство. Ребята здесь, на передовой всегда чувствуют, когда мы там, в Забайкалье, едины. Для них это большая моральная поддержка", - заключил Осипов.
https://ria.ru/20230309/zabaykale-1856658785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов
Забайкальский край, Александр Осипов
ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости сохранения уникальных слов, применяющихся в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба главы региона.
В своем официальном телеграм-канале Осипов предложил создать "Азбуку Забайкалья".
"Каждые выходные я выезжаю в районы края. Общаясь там с забайкальцами, убеждаюсь в том, что у нас уникальный язык, много разных и интересных слов встречается. Даже наши земляки в других городах, например, в Санкт-Петербурге
, используют забайкальские "ты мояточка", "бравенький", "чаевать". Хотя уже давно живут не в Забайкалье", - отметил он.
Губернатор пояснил, что сейчас находится "за ленточкой" и общается с бойцами. При разговоре видно, как много там земляков.
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"Своих слышно по говору. Давайте сохраним наше забайкальское наречие, все вместе соберем собственную "Азбуку Забайкалья". Это наш уникальный культурный код, наша ценность, наше единство. Ребята здесь, на передовой всегда чувствуют, когда мы там, в Забайкалье, едины. Для них это большая моральная поддержка", - заключил Осипов.