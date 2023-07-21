https://ria.ru/20230721/osago-1885446197.html
Договоры ОСАГО разрешили заключать на срок от одного дня до года
Договоры ОСАГО разрешили заключать на срок от одного дня до года - РИА Новости, 21.07.2023
Договоры ОСАГО разрешили заключать на срок от одного дня до года
Госдума приняла закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев или от трех месяцев до года. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:18
2023-07-21T11:18
2023-07-21T11:18
авто
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анатолий аксаков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев или от трех месяцев до года. Первоначальная редакция, внесенная депутатами ЛДПР и принятая в первом чтении, устанавливала срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в интервале от одного месяца до одного года. После долгих дискуссий с ЦБ, правительством РФ, страховым сообществом и автолюбителями было решено разделить договоры ОСАГО на два вида, пояснял в начале недели глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Первый вид договоров, по его словам, будет со сроком действия один год, и внутри этого срока может быть установлен период использования от трех месяцев до года. Второй – это краткосрочные договоры ОСАГО, действующие от одного дня до трех месяцев. Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида. При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов. Эта методика должна быть согласована с ЦБ РФ и представлена ему, чтобы регулятор мог отслеживать работу страховой компании, пояснял Аксаков. Закон должен вступить в силу через 210 дней после официального опубликования. В настоящее время срок действия полиса ОСАГО составляет год. При этом для автомобилей, зарегистрированных за границей и временно используемых на территории РФ, договор страхования может быть заключен на срок не менее пяти дней, а для автомобилей с транзитными номерами (для следования к месту их регистрации) - на срок не более 20 дней. Автовладельцы сейчас также вправе заключать договоры ОСАГО с учетом ограниченного использования транспортных средств (в течение трех и более месяцев в году).
https://ria.ru/20230715/osago-1884326639.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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авто, россия, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, лдпр, осаго
Авто, Россия, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, ЛДПР, ОСАГО
Договоры ОСАГО разрешили заключать на срок от одного дня до года
Госдума разрешила заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до года
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев или от трех месяцев до года.
Первоначальная редакция, внесенная депутатами ЛДПР
и принятая в первом чтении, устанавливала срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в интервале от одного месяца до одного года.
После долгих дискуссий с ЦБ
, правительством РФ
, страховым сообществом и автолюбителями было решено разделить договоры ОСАГО на два вида, пояснял в начале недели глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. Первый вид договоров, по его словам, будет со сроком действия один год, и внутри этого срока может быть установлен период использования от трех месяцев до года. Второй – это краткосрочные договоры ОСАГО, действующие от одного дня до трех месяцев.
Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.
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При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов. Эта методика должна быть согласована с ЦБ РФ и представлена ему, чтобы регулятор мог отслеживать работу страховой компании, пояснял Аксаков.
Закон должен вступить в силу через 210 дней после официального опубликования.
В настоящее время срок действия полиса ОСАГО составляет год. При этом для автомобилей, зарегистрированных за границей и временно используемых на территории РФ, договор страхования может быть заключен на срок не менее пяти дней, а для автомобилей с транзитными номерами (для следования к месту их регистрации) - на срок не более 20 дней. Автовладельцы сейчас также вправе заключать договоры ОСАГО с учетом ограниченного использования транспортных средств (в течение трех и более месяцев в году).
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