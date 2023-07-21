https://ria.ru/20230721/obstrel-1885592212.html

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 21.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска вечером в пятницу выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, а также еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров по районам РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:36

2023-07-21T19:36

2023-07-21T19:47

сцкк

донецк

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, а также еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров по районам города примерно за час, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины по направлению: 19.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, украинские войска в 19.00 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, в 19.35 три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам, также районы города подвергались обстрелам в 18.20 (пять снарядов) и в 18.50 (четыре снаряда).В 19.00 три снаряда калибра 152 миллиметра украинские войска выпустили по Горловке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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сцкк, донецк, донецкая народная республика