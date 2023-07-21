Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.45 – населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.