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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:44 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/obstrel-1885400663.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:44
2023-07-21T06:44
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
сцкк
нато
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.45 – населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
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донецк, горловка, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.45 – населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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