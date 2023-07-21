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Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:03
2023-07-21T04:03
2023-07-21T04:03
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.40 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.50 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 02.05 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
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донецк, петровский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов
СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов "натовского" калибра