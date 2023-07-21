https://ria.ru/20230721/obrazovanie-1885408608.html

Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования

Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования - РИА Новости, 21.07.2023

Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования

Осенью Госдума может рассмотреть инициативы, направленные на изменение высшего образования в России, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Мажуга. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:51

2023-07-21T08:51

2023-07-21T09:16

россия

госдума рф

общество

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Осенью Госдума может рассмотреть инициативы, направленные на изменение высшего образования в России, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Мажуга."Вероятнее всего осенью мы рассмотрим инициативы, направленные на изменение высшего образования в России", — сказал он.В свою очередь, депутат Госдумы Екатерина Харченко отметила, что при трансформации системы высшего образования необходимо учитывать решение национальных задач, ожидания студентов и запрос бизнес-сообщества."Новая модель высшего образования, прежде всего, будет ориентирована на качество знаний в профессиональной области и надпрофессиональные компетенции", — отметила парламентарий.По словам депутата, студенты все чаще интересуются индивидуальной траекторией образования, возможностью проходить реальные стажировки и работать по специальности во время обучения."Молодые люди хотят участвовать в научно-исследовательских и гуманитарных проектах, которые будут полезны государству, обществу и экономике. Традиционная система высшего образования будет базироваться на лучших достижениях прошлого и настоящего, фокусироваться на интеграции науки и образования", — добавила она.Харченко напомнила, что эксперимент, в который включены 6 ведущих вузов страны, позволит "сформировать образовательные модели по широкому спектру укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки, а также предложить для масштабирования примерные образовательные программы". "Фокус внимания в них — на фундаментальность и прикладной аспект системы непрерывного образования", —заключила депутат.

https://ria.ru/20230715/obrazovanie-1884403875.html

https://ria.ru/20230705/ege-1882331494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество, навигатор абитуриента, кем стать