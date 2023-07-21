https://ria.ru/20230721/obrazovanie-1885408608.html
Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования
Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования - РИА Новости, 21.07.2023
Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования
Осенью Госдума может рассмотреть инициативы, направленные на изменение высшего образования в России, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Мажуга. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:51
2023-07-21T08:51
2023-07-21T09:16
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общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Осенью Госдума может рассмотреть инициативы, направленные на изменение высшего образования в России, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Мажуга."Вероятнее всего осенью мы рассмотрим инициативы, направленные на изменение высшего образования в России", — сказал он.В свою очередь, депутат Госдумы Екатерина Харченко отметила, что при трансформации системы высшего образования необходимо учитывать решение национальных задач, ожидания студентов и запрос бизнес-сообщества."Новая модель высшего образования, прежде всего, будет ориентирована на качество знаний в профессиональной области и надпрофессиональные компетенции", — отметила парламентарий.По словам депутата, студенты все чаще интересуются индивидуальной траекторией образования, возможностью проходить реальные стажировки и работать по специальности во время обучения."Молодые люди хотят участвовать в научно-исследовательских и гуманитарных проектах, которые будут полезны государству, обществу и экономике. Традиционная система высшего образования будет базироваться на лучших достижениях прошлого и настоящего, фокусироваться на интеграции науки и образования", — добавила она.Харченко напомнила, что эксперимент, в который включены 6 ведущих вузов страны, позволит "сформировать образовательные модели по широкому спектру укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки, а также предложить для масштабирования примерные образовательные программы". "Фокус внимания в них — на фундаментальность и прикладной аспект системы непрерывного образования", —заключила депутат.
https://ria.ru/20230715/obrazovanie-1884403875.html
https://ria.ru/20230705/ege-1882331494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, навигатор абитуриента, кем стать
Россия, Госдума РФ, Общество, Навигатор абитуриента, Кем стать
Госдума может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования
Депутат: ГД осенью может рассмотреть инициативы об изменении высшего образования
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Осенью Госдума может рассмотреть инициативы, направленные на изменение высшего образования в России, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Мажуга.
"Вероятнее всего осенью мы рассмотрим инициативы, направленные на изменение высшего образования в России", — сказал он.
В свою очередь, депутат Госдумы
Екатерина Харченко отметила, что при трансформации системы высшего образования необходимо учитывать решение национальных задач, ожидания студентов и запрос бизнес-сообщества.
"Новая модель высшего образования, прежде всего, будет ориентирована на качество знаний в профессиональной области и надпрофессиональные компетенции", — отметила парламентарий.
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По словам депутата, студенты все чаще интересуются индивидуальной траекторией образования, возможностью проходить реальные стажировки и работать по специальности во время обучения.
"Молодые люди хотят участвовать в научно-исследовательских и гуманитарных проектах, которые будут полезны государству, обществу и экономике. Традиционная система высшего образования будет базироваться на лучших достижениях прошлого и настоящего, фокусироваться на интеграции науки и образования", — добавила она.
Харченко напомнила, что эксперимент, в который включены 6 ведущих вузов страны, позволит "сформировать образовательные модели по широкому спектру укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки, а также предложить для масштабирования примерные образовательные программы". "Фокус внимания в них — на фундаментальность и прикладной аспект системы непрерывного образования", —заключила депутат.
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