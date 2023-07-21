https://ria.ru/20230721/neyroset-1885398118.html

Сенатор исключил участие на выборах в 2024 году нейросети "Жириновский"

Сенатор исключил участие на выборах в 2024 году нейросети "Жириновский" - РИА Новости, 21.07.2023

Сенатор исключил участие на выборах в 2024 году нейросети "Жириновский"

Нейросеть "Жириновский" не сможет стать кандидатом на выборах президента России в 2024 году, так как не является гражданином РФ, кроме того по той же причине... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:37

2023-07-21T05:37

2023-07-21T05:37

россия

политика

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Нейросеть "Жириновский" не сможет стать кандидатом на выборах президента России в 2024 году, так как не является гражданином РФ, кроме того по той же причине она не сможет стать и членом партии, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть "Жириновский" может получить партийный билет и стать членом ЛДПР, он отметил, что решение еще не принято, но данный вопрос будет вынесен на ближайший съезд либерал-демократов. "С точки зрения законодательства членом российской партии может быть только гражданин Российской Федерации – больше никто не может быть: ни компьютер, ни бурый медведь, ни автомобиль Lada Granta – неодушевленное существо или предмет, гаджет не может быть членом партии равно, как и кандидатом на любую выборную должность: от президента до депутата муниципального образования. Только гражданин Российской Федерации. Это закон", - объяснил сенатор. Башкин отметил, что лично он воспринимает это всё как пиар-ход, который "совершенно разумный для любой партии для того, чтобы усилить интерес к своей партии". По его словам, для возможности быть избранным в законе определены: необходимость быть дееспособным, определённый возраст, есть и "другие законодательные ограничения". "Не может быть членом партии в Российской Федерации никто иной кроме гражданина Российской Федерации, который ещё соответствует определённым законом условиям <…>: это, например, достижение определённого возраста – раз, это отсутствие рода занятий, либо профессий, либо иных ограничений, предусмотренных законом, у этого конкретного человека, то есть, например, профессиональные есть определённые ограничения. Например, гражданин Российской Федерации, который имеет гражданство другого государства, либо вид на жительство, либо другой иной документ, дающий право на постоянное проживание (за границей - ред.) – он не может быть кандидатом. А уж, тем более, нейросеть, чат-бот", - заключил парламентарий. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ЛПДР презентовала нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича Жириновского. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

https://ria.ru/20230629/neyroset-1881026398.html

https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html

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россия, политика, александр башкин, леонид слуцкий (политик), лдпр, совет федерации рф, lada vesta