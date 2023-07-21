https://ria.ru/20230721/moskva-1885448218.html
Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве
Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве - РИА Новости, 21.07.2023
Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве
Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:26
2023-07-21T11:26
2023-07-21T11:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154953/99/1549539970_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd029e157b25d7d45d37a77e991632ff.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводится ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно делаем диагностику внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили более 900 тысяч газовых плит - половину от общего числа", - заявил он. Бирюков также пояснил, что выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдают памятки. "На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние и срок работы. Именно постоянный контроль и регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, которые могут представлять опасность", - подчеркнул Бирюков. Заммэра также напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно. Вся информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
https://realty.ria.ru/20230720/moszhilinspektsiya-1885318307.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154953/99/1549539970_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_663704d9a9845fae09aed2fab1de3f0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводится ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно делаем диагностику внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили более 900 тысяч газовых плит - половину от общего числа", - заявил он.
Мосжилинспекция провела 3 тысячи визитов в управляющие компании
Бирюков также пояснил, что выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдают памятки.
"На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние и срок работы. Именно постоянный контроль и регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, которые могут представлять опасность", - подчеркнул Бирюков
.
Заммэра также напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно.
Вся информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.