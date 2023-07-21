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Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве - РИА Новости, 21.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:26 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/moskva-1885448218.html
Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве
Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве - РИА Новости, 21.07.2023
Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве
Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:26
2023-07-21T11:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводится ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно делаем диагностику внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили более 900 тысяч газовых плит - половину от общего числа", - заявил он. Бирюков также пояснил, что выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдают памятки. "На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние и срок работы. Именно постоянный контроль и регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, которые могут представлять опасность", - подчеркнул Бирюков. Заммэра также напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно. Вся информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводится ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно делаем диагностику внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили более 900 тысяч газовых плит - половину от общего числа", - заявил он.
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Бирюков также пояснил, что выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдают памятки.
"На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние и срок работы. Именно постоянный контроль и регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, которые могут представлять опасность", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра также напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно.
Вся информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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