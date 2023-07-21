https://ria.ru/20230721/moskva-1885448218.html

Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве

Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве - РИА Новости, 21.07.2023

Более 50% газовых плит проверили с начала года в Москве

Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:26

2023-07-21T11:26

2023-07-21T11:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Свыше 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, проверили специалисты Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводится ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно делаем диагностику внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили более 900 тысяч газовых плит - половину от общего числа", - заявил он. Бирюков также пояснил, что выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдают памятки. "На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние и срок работы. Именно постоянный контроль и регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, которые могут представлять опасность", - подчеркнул Бирюков. Заммэра также напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно. Вся информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

https://realty.ria.ru/20230720/moszhilinspektsiya-1885318307.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков