https://ria.ru/20230721/moschi-1885398620.html

В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца

В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 21.07.2023

В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца

В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:49

2023-07-21T05:49

2023-07-21T05:49

религия

георгий победоносец

магадан

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МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции. "Патриарх всея Руси Кирилл благословил, чтобы святые мощи были принесены во все 89 регионов нашего Богохранимого Отечества. Все мы знаем, что воины трудятся порой в непростых условиях, защищая страну. У многих там находятся родные и близкие. Мы можем помочь им нашей горячей молитвой. И в эти дни, когда у нас пребывает великая святыня, мощи Георгия Победоносца, мы имеем возможность перед ними помолиться. Будем горячо молиться о стране нашей российской, властях и воинах", — сказал в проповеди священник Магаданской и Синегорской епархии Сергий Тайнашкин.

https://ria.ru/20230320/lavra-1859321180.html

магадан

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георгий победоносец, магадан