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В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 21.07.2023
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Религия
 
05:49 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/moschi-1885398620.html
В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца
В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 21.07.2023
В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца
В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:49
2023-07-21T05:49
религия
георгий победоносец
магадан
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МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции. "Патриарх всея Руси Кирилл благословил, чтобы святые мощи были принесены во все 89 регионов нашего Богохранимого Отечества. Все мы знаем, что воины трудятся порой в непростых условиях, защищая страну. У многих там находятся родные и близкие. Мы можем помочь им нашей горячей молитвой. И в эти дни, когда у нас пребывает великая святыня, мощи Георгия Победоносца, мы имеем возможность перед ними помолиться. Будем горячо молиться о стране нашей российской, властях и воинах", — сказал в проповеди священник Магаданской и Синегорской епархии Сергий Тайнашкин.
https://ria.ru/20230320/lavra-1859321180.html
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георгий победоносец, магадан
Религия, Георгий Победоносец, Магадан
В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца

В Магадан привезли мощи Георгия Победоносца и провели молебен для военных в зоне СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой Новоспасского монастыряМощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Новоспасского монастыря
Мощи Георгия Победоносца. Архивное фото
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МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции.
"Патриарх всея Руси Кирилл благословил, чтобы святые мощи были принесены во все 89 регионов нашего Богохранимого Отечества. Все мы знаем, что воины трудятся порой в непростых условиях, защищая страну. У многих там находятся родные и близкие. Мы можем помочь им нашей горячей молитвой. И в эти дни, когда у нас пребывает великая святыня, мощи Георгия Победоносца, мы имеем возможность перед ними помолиться. Будем горячо молиться о стране нашей российской, властях и воинах", — сказал в проповеди священник Магаданской и Синегорской епархии Сергий Тайнашкин.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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20 марта, 22:43
 
РелигияГеоргий ПобедоносецМагадан
 
 
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