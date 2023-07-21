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В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца
В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца - РИА Новости, 21.07.2023
В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца
В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:49
2023-07-21T05:49
2023-07-21T05:49
религия
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МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции. "Патриарх всея Руси Кирилл благословил, чтобы святые мощи были принесены во все 89 регионов нашего Богохранимого Отечества. Все мы знаем, что воины трудятся порой в непростых условиях, защищая страну. У многих там находятся родные и близкие. Мы можем помочь им нашей горячей молитвой. И в эти дни, когда у нас пребывает великая святыня, мощи Георгия Победоносца, мы имеем возможность перед ними помолиться. Будем горячо молиться о стране нашей российской, властях и воинах", — сказал в проповеди священник Магаданской и Синегорской епархии Сергий Тайнашкин.
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георгий победоносец, магадан
Религия, Георгий Победоносец, Магадан
В Магадан доставили мощи Георгия Победоносца
В Магадан привезли мощи Георгия Победоносца и провели молебен для военных в зоне СВО
МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. В Магадан привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца и провели молебен в поддержку военных в зоне специальной военной операции.
"Патриарх всея Руси Кирилл благословил, чтобы святые мощи были принесены во все 89 регионов нашего Богохранимого Отечества. Все мы знаем, что воины трудятся порой в непростых условиях, защищая страну. У многих там находятся родные и близкие. Мы можем помочь им нашей горячей молитвой. И в эти дни, когда у нас пребывает великая святыня, мощи Георгия Победоносца, мы имеем возможность перед ними помолиться. Будем горячо молиться о стране нашей российской, властях и воинах", — сказал в проповеди священник Магаданской и Синегорской епархии Сергий Тайнашкин.
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