https://ria.ru/20230721/minirovanie-1885403131.html

ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска, сообщил Марочко

ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска, сообщил Марочко - РИА Новости, 21.07.2023

ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска, сообщил Марочко

Украинские силовики дистанционно минируют окрестности подконтрольного им Купянска Харьковской области, не считаясь с созданием угрозы мирному населению, сообщил РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T07:36

2023-07-21T07:36

2023-07-21T07:36

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики дистанционно минируют окрестности подконтрольного им Купянска Харьковской области, не считаясь с созданием угрозы мирному населению, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для замедления продвижения наших войск украинские боевики произвели дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Купянск, в том числе там, где еще проживают мирные граждане", – сказал он, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что минирование противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2 производится с помощью ракетных систем залпового огня.

https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883137651.html

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика, в мире