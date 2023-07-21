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ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска, сообщил Марочко
ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска, сообщил Марочко - РИА Новости, 21.07.2023
ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска, сообщил Марочко
Украинские силовики дистанционно минируют окрестности подконтрольного им Купянска Харьковской области, не считаясь с созданием угрозы мирному населению, сообщил РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:36
2023-07-21T07:36
2023-07-21T07:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики дистанционно минируют окрестности подконтрольного им Купянска Харьковской области, не считаясь с созданием угрозы мирному населению, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для замедления продвижения наших войск украинские боевики произвели дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Купянск, в том числе там, где еще проживают мирные граждане", – сказал он, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что минирование противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2 производится с помощью ракетных систем залпового огня.
https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883137651.html
харьковская область
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харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, В мире
ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска, сообщил Марочко
Эксперт Марочко: ВСУ минируют окрестности Купянска, не считаясь с опасностью для мирных