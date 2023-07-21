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Челябинск принял эстафету флага всероссийского конкурса "Мастер года"

Челябинск принял эстафету флага всероссийского конкурса "Мастер года" - РИА Новости, 21.07.2023

Челябинск принял эстафету флага всероссийского конкурса "Мастер года"

Уральский федеральный округ принял эстафету флага всероссийского конкурса "Мастер года" от Дальневосточного федерального округа. На базе Челябинского... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:24

2023-07-21T11:24

2023-07-21T11:24

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Уральский федеральный округ принял эстафету флага всероссийского конкурса "Мастер года" от Дальневосточного федерального округа. На базе Челябинского промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева в ходе торжественного мероприятия были награждены призеры и победитель регионального этапа Конкурса из Челябинской области. Всероссийский конкурс "Мастер года" проводится Министерством просвещения Российской Федерации с 2021 года с целью повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области среднего профессионального образования, изучения и внедрения лучших педагогических практик. В 2023 году "Мастер года" стал частью федерального проекта "Профессионалитет", направленного на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО. Начиная с этого года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, победители Конкурса "Мастер года" будут получать денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. Педагоги Уральского федерального округа на протяжении трех лет активно и успешно выступают в Конкурсе "Мастер года". В 2021 году победителем Конкурса стал представитель Свердловской области - преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дмитрий Кадочников, благодаря чему в 2022 году этот регион принимал финал Конкурса. В десятку призеров прошлого года вошли Артур Абдулин, преподаватель Челябинского радиотехнического техникума по специальности "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", и Важенина Ольга Александровна, преподаватель Тюменского медицинского колледжа. В 2023 году от Уральского федерального округа в Конкурсе приняли участие 194 преподавателя и мастера производственного обучения. И из них шесть финалистов представят свои регионы в финале. Участие в церемонии в Челябинске приняли представители Министерства образования и науки Челябинской области, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций Челябинской области, амбассадоры федерального проекта "Профессионалитет", ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения", делегации регионов УФО. Флаг Всероссийского конкурса "Мастер года" вынес призер 2022 года Артур Абдулин. Артур Ахмадулович передал флаг победителю регионального этапа в Челябинской области Конкурса "Мастер года – 2023" Наталье Соболевой. "Очень значимо, что именно городу трудовой доблести и славы – Челябинску, предоставлена честь принимать тех, кто бережно хранит культуру и роль мастера в жизни общества. Нам радостно видеть лучших мастеров производственного обучения Уральского федерального округа, ведь дружба наших регионов и взаимное сотрудничество в сфере развития профессионального образования уже не первый год развиваются в рамках Межрегионального совета профессионального образования Уральского федерального округа. Я уверена, что такая традиция есть и в ваших территориях, и отрадно, что такое замечательное мероприятие охватило всю страну", — обратилась ко всем участникам торжественной церемонии Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области. "Хотела бы выразить благодарность всем участникам Эстафеты в Уральском федеральном округе. Ваша активность и преданность педагогической профессии вносят неоценимый вклад в повышение качества системы СПО в нашей стране", — отметила в видеообращении Татевик Карабекян, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации.Организаторами Всероссийского конкурса "Мастер года" выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и Общероссийский профсоюз образования. Конкурс проводится ежегодно и стал открытой площадкой демонстрации достижений лучших образовательных практик системы СПО. В 2021 году Конкурс привлек 2406 педагогических работников системы СПО. В 2022 году их число выросло до 2784 человек. В 2023 году заявки на участие в Конкурсе подали 3917 человек. С 28 сентября по 2 октября в Туле пройдет финал Конкурса, в котором примут участие 89 финалистов из всех регионов и определится победитель - лучший педагог системы СПО в 2023 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование