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"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada - РИА Новости, 21.07.2023
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06:10 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/lada-1885399429.html
"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada
"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada - РИА Новости, 21.07.2023
"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada
"АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:10
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санкт-петербург
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "Постоянные проверки, включая тайные, продолжаются", - сообщил он. В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. В компании также отмечали: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене - необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio, авто, экономика
Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio, Авто, Экономика
"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada

"АвтоВАЗ" регулярно проверяет дилеров на предмет необоснованного завышения цен на Lada

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
«
"Постоянные проверки, включая тайные, продолжаются", - сообщил он.
В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.
В компании также отмечали: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене - необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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ТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault ClioАвтоЭкономика
 
 
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