https://ria.ru/20230721/lada-1885399429.html

"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada

"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada - РИА Новости, 21.07.2023

"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada

"АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T06:10

2023-07-21T06:10

2023-07-21T06:10

тольятти

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

renault s.a

lada vesta

renault clio

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "Постоянные проверки, включая тайные, продолжаются", - сообщил он. В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. В компании также отмечали: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене - необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230721/avtovaz-1885397656.html

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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio, авто, экономика