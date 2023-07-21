https://ria.ru/20230721/koran-1885608538.html

Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности

Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности - РИА Новости, 21.07.2023

Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены перед посольством Швеции в ливанской столице Бейруте на фоне проходящей рядом акции протеста против осквернения Корана, передает... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T21:09

2023-07-21T21:09

2023-07-21T21:09

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россия

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хасан насрулла

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БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилены перед посольством Швеции в ливанской столице Бейруте на фоне проходящей рядом акции протеста против осквернения Корана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме. Возле входов в посольство были развернуты дополнительные силы, также усилены меры безопасности вокруг резиденции посла Швеции в Бейруте. "Посягательство на Коран - это посягательство на всех мусульман. Это осквернение и неуважение к другим", - сказали агентству демонстранты, собравшиеся перед шведской дипмиссией. Они отметили, что демонстрации против осквернения Корана прошли во всем Ливане. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Участники акции перед посольством Ирака не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из протестующих истоптал его, также был сожжен иракский флаг. Полиция Швеции ранее разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230721/koran-1885559598.html

швеция

россия

стокгольм (город)

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Наталья Макарова

в мире, швеция, россия, стокгольм (город), хасан насрулла, владимир путин, хезболла