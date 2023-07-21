Рейтинг@Mail.ru
Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/koran-1885608538.html
Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности
Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности - РИА Новости, 21.07.2023
Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены перед посольством Швеции в ливанской столице Бейруте на фоне проходящей рядом акции протеста против осквернения Корана, передает... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:09
2023-07-21T21:09
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
хасан насрулла
владимир путин
хезболла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572573896_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_7c0a0c9b0055fc4fa677418d9c0b4987.jpg
БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилены перед посольством Швеции в ливанской столице Бейруте на фоне проходящей рядом акции протеста против осквернения Корана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме. Возле входов в посольство были развернуты дополнительные силы, также усилены меры безопасности вокруг резиденции посла Швеции в Бейруте. "Посягательство на Коран - это посягательство на всех мусульман. Это осквернение и неуважение к другим", - сказали агентству демонстранты, собравшиеся перед шведской дипмиссией. Они отметили, что демонстрации против осквернения Корана прошли во всем Ливане. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Участники акции перед посольством Ирака не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из протестующих истоптал его, также был сожжен иракский флаг. Полиция Швеции ранее разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230721/koran-1885559598.html
швеция
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572573896_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_90f1cab9cd4362279e20a7605047cab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, россия, стокгольм (город), хасан насрулла, владимир путин, хезболла
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Хасан Насрулла, Владимир Путин, Хезболла
Около посольства Швеции в Бейруте усилили меры безопасности

В Бейруте усилили меры безопасности из-за протеста против осквернения Корана в Швеции

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоенная полиция в центре Бейрута во время акции протеста
Военная полиция в центре Бейрута во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Военная полиция в центре Бейрута во время акции протеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилены перед посольством Швеции в ливанской столице Бейруте на фоне проходящей рядом акции протеста против осквернения Корана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме.
Возле входов в посольство были развернуты дополнительные силы, также усилены меры безопасности вокруг резиденции посла Швеции в Бейруте.
"Посягательство на Коран - это посягательство на всех мусульман. Это осквернение и неуважение к другим", - сказали агентству демонстранты, собравшиеся перед шведской дипмиссией.
Они отметили, что демонстрации против осквернения Корана прошли во всем Ливане.
В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Участники акции перед посольством Ирака не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из протестующих истоптал его, также был сожжен иракский флаг.
Полиция Швеции ранее разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Коран - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Арабские страны осудили осквернение Корана в Швеции
Вчера, 17:14
 
В миреШвецияРоссияСтокгольм (город)Хасан НасруллаВладимир ПутинХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала