https://ria.ru/20230721/koran-1885559598.html
Арабские страны осудили осквернение Корана в Швеции
Арабские страны осудили осквернение Корана в Швеции - РИА Новости, 21.07.2023
Арабские страны осудили осквернение Корана в Швеции
Арабские страны осудили осквернение Корана в шведской столице Стокгольме, некоторые из них вызвали шведских послов в МИД, чтобы выразить протест в связи с... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:14
2023-07-21T17:14
2023-07-21T17:14
в мире
швеция
хасан насрулла
хезболла
владимир путин
россия
стокгольм (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882883057_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_8966a1e91f4b63f4cafcdba9e81886d6.jpg
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Арабские страны осудили осквернение Корана в шведской столице Стокгольме, некоторые из них вызвали шведских послов в МИД, чтобы выразить протест в связи с произошедшим. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его, также был сожжен иракский флаг. "Арабская Республика Египет осудила шведские власти за то, что они позволили одному из экстремистов снова совершить посягательство на Коран и порвать его в шведской столице Стокгольме", - заявил египетский МИД, подчеркнув, что осквернение священной книги мусульман выходит за рамки свободы выражения мнений. В министерстве иностранных дел Ливана заявили, что осквернение Корана является оскорблением чувств мусульман и их достоинства. После состоявшейся акции послы Швеции были вызваны в МИД Иордании, Саудовской Аравии и Катара, где им выразили протест из-за того, что произошло в Стокгольме. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме. Иорданское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что шведским властям "необходимо предпринять меры для недопущения повторения подобных действий, которые представляют собой нарушение общечеловеческих ценностей". В четверг премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230721/iran-1885512880.html
https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html
https://ria.ru/20230720/koran-1885360960.html
швеция
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882883057_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_d591e23a75573b070bd4095fcbdf4ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, хасан насрулла, хезболла, владимир путин, россия, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Хасан Насрулла, Хезболла, Владимир Путин, Россия, Стокгольм (город)
Арабские страны осудили осквернение Корана в Швеции
Арабские страны осудили осквернение Корана в Швеции, некоторые вызвали послов в МИД
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Арабские страны осудили осквернение Корана в шведской столице Стокгольме, некоторые из них вызвали шведских послов в МИД, чтобы выразить протест в связи с произошедшим.
В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака
в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде
рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его, также был сожжен иракский флаг.
В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции
"Арабская Республика Египет осудила шведские власти за то, что они позволили одному из экстремистов снова совершить посягательство на Коран и порвать его в шведской столице Стокгольме", - заявил египетский МИД, подчеркнув, что осквернение священной книги мусульман выходит за рамки свободы выражения мнений.
В министерстве иностранных дел Ливана
заявили, что осквернение Корана является оскорблением чувств мусульман и их достоинства. После состоявшейся акции послы Швеции были вызваны в МИД Иордании
, Саудовской Аравии
и Катара
, где им выразили протест из-за того, что произошло в Стокгольме.
Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах
" Хасан Насрулла
призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме.
Иорданское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что шведским властям "необходимо предпринять меры для недопущения повторения подобных действий, которые представляют собой нарушение общечеловеческих ценностей".
В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана
В четверг премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Впоследствии десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.
МИД России
заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин
в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте
заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Постпред в Вене назвал акции сожжения Корана в Европе вандализмом