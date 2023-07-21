https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885615036.html

На форуме в США Зеленский признал невысокие темпы контрнаступления ВСУ

На форуме в США Зеленский признал невысокие темпы контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 22.07.2023

На форуме в США Зеленский признал невысокие темпы контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме в США, признал невысокие темпы контрнаступления, но пообещал, что вскоре оно ускорится, поскольку, по его... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-21T22:00

2023-07-21T22:00

2023-07-22T01:53

россия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

сергей лавров

сша

владимир путин

украина

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме в США, признал невысокие темпы контрнаступления, но пообещал, что вскоре оно ускорится, поскольку, по его словам, украинские войска постепенно преодолевают минные поля. Он также заявил, что при всем желании быстрой победы командование бережет личный состав и не хочет "бросать людей под танки". "У них (российских войск) было даже больше времени, чем им было нужно, поскольку они построили больше таких (оборонительных) линий и установили множество мин на наших полях, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий", - сказал Зеленский через переводчика. Он добавил, что украинским войскам поначалу не хватало оборудования для разминирования, но затем они получили помощь с Запада. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230721/sily-1885613647.html

https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885504162.html

https://ria.ru/20230719/kontrnastuplenie-1885152380.html

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россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, сша, владимир путин, украина