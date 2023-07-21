https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885504162.html

Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет

Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет - РИА Новости, 21.07.2023

Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет

Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали"... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:16

2023-07-21T14:16

2023-07-21T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин."Результатов, во всяком случае пока - нет", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления 2023-07-21T14:16 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр