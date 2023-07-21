https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885504162.html
Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет
Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет - РИА Новости, 21.07.2023
Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет
Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали"... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:16
2023-07-21T14:16
2023-07-21T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
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владимир путин
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вооруженные силы украины
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин."Результатов, во всяком случае пока - нет", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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internet-group@rian.ru
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Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
2023-07-21T14:16
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет
Президент Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины