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Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885504162.html
Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет
Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет - РИА Новости, 21.07.2023
Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет
Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали"... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:16
2023-07-21T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин."Результатов, во всяком случае пока - нет", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
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безопасность, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет

Президент Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин.
"Результатов, во всяком случае пока - нет", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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