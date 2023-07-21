https://ria.ru/20230721/kontrataka-1885478868.html

Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области

Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2023

Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области

Российские войска провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:04

2023-07-21T13:04

2023-07-21T16:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Российские войска провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу", — уточнил он. Рогов добавил, что ВСУ все время пытаются штурмовать находящиеся неподалеку села Урожайное и Старомайорское."Наши держат активную оборону, отбивают атаки противника и уничтожают, когда он перегруппировывается или отступает", — объяснил он.Рогов также сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку после провала очередной попытки наступления около села Работино на Ореховском участке. Он объяснил, что российские военные "основательно потрепали" противника, который теперь пытается сформировать новые штурмовые отряды. При этом, по словам Рогова, ВСУ столкнулись с явным недостатком в живой силе.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230720/ges-1885194005.html

https://ria.ru/20230720/rossiya-1885291372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр