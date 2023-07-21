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Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 21.07.2023 (обновлено: 16:34 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/kontrataka-1885478868.html
Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области
Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2023
Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области
Российские войска провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:04
2023-07-21T16:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Российские войска провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу", — уточнил он. Рогов добавил, что ВСУ все время пытаются штурмовать находящиеся неподалеку села Урожайное и Старомайорское."Наши держат активную оборону, отбивают атаки противника и уничтожают, когда он перегруппировывается или отступает", — объяснил он.Рогов также сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку после провала очередной попытки наступления около села Работино на Ореховском участке. Он объяснил, что российские военные "основательно потрепали" противника, который теперь пытается сформировать новые штурмовые отряды. При этом, по словам Рогова, ВСУ столкнулись с явным недостатком в живой силе.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230720/ges-1885194005.html
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска успешно контратаковали противника в Запорожской области

Рогов сообщил об успешной контратаке российской армии в районе Новодаровки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Российские войска провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"В районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу", — уточнил он.
Рогов добавил, что ВСУ все время пытаются штурмовать находящиеся неподалеку села Урожайное и Старомайорское.
"Наши держат активную оборону, отбивают атаки противника и уничтожают, когда он перегруппировывается или отступает", — объяснил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Рогов также сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку после провала очередной попытки наступления около села Работино на Ореховском участке. Он объяснил, что российские военные "основательно потрепали" противника, который теперь пытается сформировать новые штурмовые отряды.
При этом, по словам Рогова, ВСУ столкнулись с явным недостатком в живой силе.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
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Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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