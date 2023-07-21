https://ria.ru/20230721/kherson-1885505434.html
На Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 21.07.2023
На Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, радиолокационную станцию... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:20
2023-07-21T14:20
2023-07-21T14:20
специальная военная операция на украине
сша
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230721/trevoga-1885495880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Херсонская область , Безопасность
На Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных
Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных