https://ria.ru/20230721/kherson-1885505434.html

На Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных

На Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 21.07.2023

На Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, радиолокационную станцию... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:20

2023-07-21T14:20

2023-07-21T14:20

специальная военная операция на украине

сша

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230721/trevoga-1885495880.html

сша

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, херсонская область , безопасность