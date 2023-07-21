https://ria.ru/20230721/izdevatelstva-1885424333.html

В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера

В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера - РИА Новости, 21.07.2023

В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту издевательств над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы, сообщила пресс-служба Следственного... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:25

2023-07-21T10:25

2023-07-21T12:42

происшествия

махачкала

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. В Дагестане возбудили уголовное дело по факту издевательств над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы, сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону."В СМИ и социальных медиа получил распространение видеоролик, на котором медицинский персонал психоневрологического интерната Махачкалы совершает противоправные действия в отношении пожилого пациента, снимая происходящее на камеру. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по части два статьи 117 УК РФ ("Истязание")", — говорится в сообщении.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления по Дагестану Дмитрия Беляева доклад о ходе расследования. Глава республики Сергей Меликов поручил Минздраву тщательно проверить работу диспансера и принять кадровые решения.Накануне в интернете распространилось видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. По результатам служебной проверки обеих уволили.

https://ria.ru/20230619/deti-1879061195.html

махачкала

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происшествия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов