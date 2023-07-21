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В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера - РИА Новости, 21.07.2023
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10:25 21.07.2023 (обновлено: 12:42 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/izdevatelstva-1885424333.html
В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера
В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера - РИА Новости, 21.07.2023
В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту издевательств над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы, сообщила пресс-служба Следственного... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:25
2023-07-21T12:42
происшествия
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. В Дагестане возбудили уголовное дело по факту издевательств над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы, сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.&quot;В СМИ и социальных медиа получил распространение видеоролик, на котором медицинский персонал психоневрологического интерната Махачкалы совершает противоправные действия в отношении пожилого пациента, снимая происходящее на камеру. По данному факту &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по части два статьи 117 УК РФ (&quot;Истязание&quot;)&quot;, — говорится в сообщении.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления по Дагестану Дмитрия Беляева доклад о ходе расследования. Глава республики Сергей Меликов поручил Минздраву тщательно проверить работу диспансера и принять кадровые решения.Накануне в интернете распространилось видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. По результатам служебной проверки обеих уволили.
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происшествия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов
Происшествия, Махачкала, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Меликов
В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера

СК возбудил уголовное дело из-за издевательства над пациентом психдиспансера в Махачкале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет России
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. В Дагестане возбудили уголовное дело по факту издевательств над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы, сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.
«

"В СМИ и социальных медиа получил распространение видеоролик, на котором медицинский персонал психоневрологического интерната Махачкалы совершает противоправные действия в отношении пожилого пациента, снимая происходящее на камеру. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по части два статьи 117 УК РФ ("Истязание")", — говорится в сообщении.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления по Дагестану Дмитрия Беляева доклад о ходе расследования.
Глава республики Сергей Меликов поручил Минздраву тщательно проверить работу диспансера и принять кадровые решения.
Накануне в интернете распространилось видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. По результатам служебной проверки обеих уволили.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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ПроисшествияМахачкалаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Меликов
 
 
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