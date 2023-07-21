Запад может передать F-16 Киеву из-за перехода на F-35, сообщили СМИ
Newsweek: Запад может передать F-16 Киеву из-за перехода на более современные F-35
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Экс-директор программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж заявил, что западные страны могут передать Украине свои истребители F-16 по причине перехода на более продвинутые F-35.
"Поскольку мощные вооруженные силы по всему миру переходят на F-35, "F-16 освобождаются" для таких ВВС, как у Украины", - приводит его слова американское издание Newsweek.
Как отметил Бербедж, начало специальной военной операции в прошлом году побудило ряд стран Запада к переходу на пятое поколение истребителей-бомбардировщиков. До 2022 года, как он подчеркнул, мало кто "решался" закупать их.
При этом, несмотря на то, что переход союзников США на F-35 кажется Бербеджу "закономерным", он считает, что процесс может "занять годы".
В четверг координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта. По его словам, украинским войскам больше всего нужна артиллерия.
Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.