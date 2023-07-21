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В новых учебниках истории в этом году появится информация о волонтерах СВО
В новых учебниках истории в этом году появится информация о волонтерах СВО - РИА Новости, 21.07.2023
В новых учебниках истории в этом году появится информация о волонтерах СВО
В учебниках истории, которые появятся в новом учебном году, будет содержаться информация о роли гражданского общества и волонтерства во время специальной... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:37
2023-07-21T17:37
2023-07-21T17:37
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В учебниках истории, которые появятся в новом учебном году, будет содержаться информация о роли гражданского общества и волонтерства во время специальной военной операции, сообщила пресс-служба зампреда комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Занко РИА Новости. "Новые учебники по истории содержат информацию о роли гражданского общества и волонтеров… в разделе по СВО. Учебные пособия будут доступны в новом учебном году", - приводит слова Занко ее пресс-служба. Она отметила, что помимо информации и гуманитарных миссиях в новых учебниках истории также будет информация и о самих волонтерах. В частности, о Марии Пироговой из Донецка. "Девушка трагически погибла в ходе ракетного обстрела 6 декабря 2022 года в возрасте 29 лет. Мария Пирогова была одним из первых волонтеров, которые с 2014 года ездили в самые опасные точки, чтобы привезти людям необходимые товары: лекарства, еду, детское питание и многое другое. Именно она стала инициатором акции "Дерево желаний", в рамках которой исполнились мечты тысяч детей Донбасса. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, девушка была посмертно награждена орденом Мужества", - рассказала Занко. По словам Занко, история жизни Марии Пироговой - это история искренней любви к стране, самоотверженности, доброты и неравнодушия, именно такое должны изучать дети. "Тысячи добровольцев сейчас ежедневно помогают жителям и защитникам в зоне СВО. Все наше общество объединилось. И я благодарна тому, что о вкладе гражданского общества и волонтерах есть информация в новом учебнике", - подчеркнула она. В феврале 2023 года Занко направляла министру просвещения России Сергею Кравцову депутатский запрос с просьбой включить в новый раздел учебника информацию о роли гражданского общества и волонтеров. Министерство просвещения РФ и авторы учебника поддержали ее предложение.
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РИА Новости
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сн_образование, общество, социальный навигатор, образование, образование - общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор, Образование, Образование - Общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В учебниках истории, которые появятся в новом учебном году, будет содержаться информация о роли гражданского общества и волонтерства во время специальной военной операции, сообщила пресс-служба зампреда комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Занко РИА Новости.
"Новые учебники по истории содержат информацию о роли гражданского общества и волонтеров… в разделе по СВО. Учебные пособия будут доступны в новом учебном году", - приводит слова Занко ее пресс-служба.
Она отметила, что помимо информации и гуманитарных миссиях в новых учебниках истории также будет информация и о самих волонтерах. В частности, о Марии Пироговой из Донецка.
"Девушка трагически погибла в ходе ракетного обстрела 6 декабря 2022 года в возрасте 29 лет. Мария Пирогова была одним из первых волонтеров, которые с 2014 года ездили в самые опасные точки, чтобы привезти людям необходимые товары: лекарства, еду, детское питание и многое другое. Именно она стала инициатором акции "Дерево желаний", в рамках которой исполнились мечты тысяч детей Донбасса. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, девушка была посмертно награждена орденом Мужества", - рассказала Занко.
По словам Занко, история жизни Марии Пироговой - это история искренней любви к стране, самоотверженности, доброты и неравнодушия, именно такое должны изучать дети.
"Тысячи добровольцев сейчас ежедневно помогают жителям и защитникам в зоне СВО. Все наше общество объединилось. И я благодарна тому, что о вкладе гражданского общества и волонтерах есть информация в новом учебнике", - подчеркнула она.
В феврале 2023 года Занко направляла министру просвещения России Сергею Кравцову депутатский запрос с просьбой включить в новый раздел учебника информацию о роли гражданского общества и волонтеров. Министерство просвещения РФ и авторы учебника поддержали ее предложение.