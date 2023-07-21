https://ria.ru/20230721/grazhdanstvo-1885590255.html
В Совфеде оценили перспективы принятия проекта о лишении гражданства
В Совфеде оценили перспективы принятия проекта о лишении гражданства - РИА Новости, 21.07.2023
В Совфеде оценили перспективы принятия проекта о лишении гражданства
Закон о лишении гражданства России по рождению не имеет больших перспектив, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:25
2023-07-21T19:25
2023-07-21T19:26
россия
александр башкин
госдума рф
совет федерации рф
конституция рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Закон о лишении гражданства России по рождению не имеет больших перспектив, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, отметив, что лишение гражданства по рождению не предусмотрено Конституцией РФ. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается распространить механизм прекращения гражданства в определенных случаях на лиц, которые приобрели гражданство по рождению, следует из электронной базы ГД. "Это надо Конституцию менять, вот в чем дело. Это (лишение гражданства по рождению - ред.) невозможно законом установить, не поменяв Конституцию, поэтому, думаю, что перспектива не очень высокая у этого предложения", - объяснил сенатор.Он отметил, что "гражданство по рождению защищено Конституцией". "У нас существует приоритетность в законодательстве. Конституция обладает высшей юридической силой и, если закон противоречит Конституции, то действует Конституция - тут все просто. Поэтому такой закон смысла нет принимать", - заключил Башкин.
https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, александр башкин, госдума рф, совет федерации рф, конституция рф
Россия, Александр Башкин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Конституция РФ
В Совфеде оценили перспективы принятия проекта о лишении гражданства
Сенатор Башкин: у проекта по лишению гражданства России невысокие перспективы на принятие