https://ria.ru/20230721/grazhdanstvo-1885590255.html

В Совфеде оценили перспективы принятия проекта о лишении гражданства

В Совфеде оценили перспективы принятия проекта о лишении гражданства - РИА Новости, 21.07.2023

В Совфеде оценили перспективы принятия проекта о лишении гражданства

Закон о лишении гражданства России по рождению не имеет больших перспектив, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:25

2023-07-21T19:25

2023-07-21T19:26

россия

александр башкин

госдума рф

совет федерации рф

конституция рф

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Закон о лишении гражданства России по рождению не имеет больших перспектив, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, отметив, что лишение гражданства по рождению не предусмотрено Конституцией РФ. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается распространить механизм прекращения гражданства в определенных случаях на лиц, которые приобрели гражданство по рождению, следует из электронной базы ГД. "Это надо Конституцию менять, вот в чем дело. Это (лишение гражданства по рождению - ред.) невозможно законом установить, не поменяв Конституцию, поэтому, думаю, что перспектива не очень высокая у этого предложения", - объяснил сенатор.Он отметил, что "гражданство по рождению защищено Конституцией". "У нас существует приоритетность в законодательстве. Конституция обладает высшей юридической силой и, если закон противоречит Конституции, то действует Конституция - тут все просто. Поэтому такой закон смысла нет принимать", - заключил Башкин.

https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр башкин, госдума рф, совет федерации рф, конституция рф