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Глава Мурманской области призвал Путина поддержать развитие опорных городов - РИА Новости, 21.07.2023
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01:51 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/goroda-1885390006.html
Глава Мурманской области призвал Путина поддержать развитие опорных городов
Глава Мурманской области призвал Путина поддержать развитие опорных городов - РИА Новости, 21.07.2023
Глава Мурманской области призвал Путина поддержать развитие опорных городов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов под... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:51
2023-07-21T01:51
арктика
мурманская область
дальний восток
андрей чибис
владимир путин
экономика
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов под председательством президента РФ Владимира Путина попросил главу государства поддержать программу развития стратегически важных для страны опорных населенных пунктов в Арктике. "Вопрос, требующий вашей поддержки – тема развития стратегически важных арктических опорных населенных пунктов – таких городов, как, например, Мурманск, вокруг которого сейчас развиваются важнейшие для Арктики и страны мощные проекты. Это требует привлечения сюда, удержания специалистов, чтобы эти проекты реализовывать, а значит, и инвестиции в городскую инфраструктуру и в развитие городской среды", - сказал Чибис. По его мнению, подобный эффективный опыт есть в городах Дальнего Востока, где через создание мастер-планов запускаются соответствующие мероприятия по изменению городской среды. По мнению Чибиса, на эти цели необходим более серьезный уровень поддержки. "Я просил бы вашего поручения по запуску такой работы в арктических опорных городах. Мы обсуждали этот вопрос на заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики. Все коллеги… подход такой оценили и поддержали и при наличии вашей поддержки мы такую работу готовы оперативно - по определению этих городов - запустить вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и вынести на рассмотрение в правительство", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20230721/chibis-1885388327.html
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арктика, мурманская область, дальний восток, андрей чибис, владимир путин, экономика
Арктика, Мурманская область, Дальний Восток, Андрей Чибис, Владимир Путин, Экономика
Глава Мурманской области призвал Путина поддержать развитие опорных городов

Глава Мурманской области попросил Путина поддержать развитие опорных городов в Арктике

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов под председательством президента РФ Владимира Путина попросил главу государства поддержать программу развития стратегически важных для страны опорных населенных пунктов в Арктике.
«
"Вопрос, требующий вашей поддержки – тема развития стратегически важных арктических опорных населенных пунктов – таких городов, как, например, Мурманск, вокруг которого сейчас развиваются важнейшие для Арктики и страны мощные проекты. Это требует привлечения сюда, удержания специалистов, чтобы эти проекты реализовывать, а значит, и инвестиции в городскую инфраструктуру и в развитие городской среды", - сказал Чибис.
По его мнению, подобный эффективный опыт есть в городах Дальнего Востока, где через создание мастер-планов запускаются соответствующие мероприятия по изменению городской среды. По мнению Чибиса, на эти цели необходим более серьезный уровень поддержки.
"Я просил бы вашего поручения по запуску такой работы в арктических опорных городах. Мы обсуждали этот вопрос на заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики. Все коллеги… подход такой оценили и поддержали и при наличии вашей поддержки мы такую работу готовы оперативно - по определению этих городов - запустить вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и вынести на рассмотрение в правительство", - резюмировал глава региона.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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АрктикаМурманская областьДальний ВостокАндрей ЧибисВладимир ПутинЭкономика
 
 
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