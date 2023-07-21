Глава Мурманской области призвал Путина поддержать развитие опорных городов
Глава Мурманской области попросил Путина поддержать развитие опорных городов в Арктике
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов под председательством президента РФ Владимира Путина попросил главу государства поддержать программу развития стратегически важных для страны опорных населенных пунктов в Арктике.
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"Вопрос, требующий вашей поддержки – тема развития стратегически важных арктических опорных населенных пунктов – таких городов, как, например, Мурманск, вокруг которого сейчас развиваются важнейшие для Арктики и страны мощные проекты. Это требует привлечения сюда, удержания специалистов, чтобы эти проекты реализовывать, а значит, и инвестиции в городскую инфраструктуру и в развитие городской среды", - сказал Чибис.
По его мнению, подобный эффективный опыт есть в городах Дальнего Востока, где через создание мастер-планов запускаются соответствующие мероприятия по изменению городской среды. По мнению Чибиса, на эти цели необходим более серьезный уровень поддержки.
"Я просил бы вашего поручения по запуску такой работы в арктических опорных городах. Мы обсуждали этот вопрос на заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики. Все коллеги… подход такой оценили и поддержали и при наличии вашей поддержки мы такую работу готовы оперативно - по определению этих городов - запустить вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и вынести на рассмотрение в правительство", - резюмировал глава региона.