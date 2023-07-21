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Умер актер Вячеслав Голубков - РИА Новости, 21.07.2023
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Культура
 
06:56 21.07.2023 (обновлено: 15:02 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/golubkov-1885400906.html
Умер актер Вячеслав Голубков
Умер актер Вячеслав Голубков - РИА Новости, 21.07.2023
Умер актер Вячеслав Голубков
Советский и российский актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни, сообщил Новомосковcкий театр драмы на странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:56
2023-07-21T15:02
культура
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Советский и российский актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни, сообщил Новомосковcкий театр драмы на странице во "ВКонтакте"."Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и почитателям артиста, всем, кто его помнил и знал. Светлая память!" — говорится в некрологе. Прощание с актером состоится в Санкт-Петербурге.Голубков родился в 1949 году, в школе посещал драматический кружок. Будучи учеником 9-го класса, прошел отбор на роль Японца в картине режиссера Геннадия Полоки "Республика ШКИД".С 1977 по 2018 год актер служил в Новомосковском драматическом театре, за время работы в театре им было сыграно более 100 ролей в пьесах современной и классической драматургии. С 2018 года артист проживал в Санкт-Петербурге.
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Культура, Санкт-Петербург
Умер актер Вячеслав Голубков

Актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни

© Новомосковcкий театр драмы (филиал ТАТД)Актер Вячеслав Васильевич Голубков
Актер Вячеслав Васильевич Голубков
© Новомосковcкий театр драмы (филиал ТАТД)
Актер Вячеслав Васильевич Голубков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Советский и российский актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни, сообщил Новомосковcкий театр драмы на странице во "ВКонтакте".
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и почитателям артиста, всем, кто его помнил и знал. Светлая память!" — говорится в некрологе. Прощание с актером состоится в Санкт-Петербурге.
Голубков родился в 1949 году, в школе посещал драматический кружок. Будучи учеником 9-го класса, прошел отбор на роль Японца в картине режиссера Геннадия Полоки "Республика ШКИД".
С 1977 по 2018 год актер служил в Новомосковском драматическом театре, за время работы в театре им было сыграно более 100 ролей в пьесах современной и классической драматургии. С 2018 года артист проживал в Санкт-Петербурге.
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