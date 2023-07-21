https://ria.ru/20230721/golubkov-1885400906.html
Умер актер Вячеслав Голубков
Умер актер Вячеслав Голубков - РИА Новости, 21.07.2023
Умер актер Вячеслав Голубков
Советский и российский актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни, сообщил Новомосковcкий театр драмы на странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:56
2023-07-21T06:56
2023-07-21T15:02
культура
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Советский и российский актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни, сообщил Новомосковcкий театр драмы на странице во "ВКонтакте"."Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и почитателям артиста, всем, кто его помнил и знал. Светлая память!" — говорится в некрологе. Прощание с актером состоится в Санкт-Петербурге.Голубков родился в 1949 году, в школе посещал драматический кружок. Будучи учеником 9-го класса, прошел отбор на роль Японца в картине режиссера Геннадия Полоки "Республика ШКИД".С 1977 по 2018 год актер служил в Новомосковском драматическом театре, за время работы в театре им было сыграно более 100 ролей в пьесах современной и классической драматургии. С 2018 года артист проживал в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230719/orlovskiy-1884965454.html
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санкт-петербург
Культура, Санкт-Петербург
Умер актер Вячеслав Голубков
Актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни