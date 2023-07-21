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Эрдоган обсудил с Путиным его планируемый визит в Турцию - РИА Новости, 21.07.2023
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13:33 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/erdogan-1885489862.html
Эрдоган обсудил с Путиным его планируемый визит в Турцию
Эрдоган обсудил с Путиным его планируемый визит в Турцию - РИА Новости, 21.07.2023
Эрдоган обсудил с Путиным его планируемый визит в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным его планируемый визит в Турцию, рассчитывает на продолжение... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:33
2023-07-21T13:33
турция
украина
зерновая сделка
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным его планируемый визит в Турцию, рассчитывает на продолжение зерновой сделки после этой встречи. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "Мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным, либо с помощью телефонной дипломатии, либо в результате его визита в Турцию, который мы уже обсудили между собой", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из турне по странам Персидского залива. Турецкий лидер добавил, что рассчитывает на продолжение черноморской зерновой инициативы после обсуждений с Путиным во время запланированного на август визита в Турцию. "Если запланированный на август визит господина Путина состоится, мы подробно обсудим эти вопросы. Я полагаю, что мы обеспечим продолжение реализации черноморской зерновой инициативы, не затягивая этот процесс", - сказал он. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html
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турция, украина, зерновая сделка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, в мире
Турция, Украина, Зерновая сделка, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, В мире
Эрдоган обсудил с Путиным его планируемый визит в Турцию

Эрдоган надеется на продолжение зерновой сделки после планируемого визита Путина в Турцию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным его планируемый визит в Турцию, рассчитывает на продолжение зерновой сделки после этой встречи.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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"Мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным, либо с помощью телефонной дипломатии, либо в результате его визита в Турцию, который мы уже обсудили между собой", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из турне по странам Персидского залива.
Турецкий лидер добавил, что рассчитывает на продолжение черноморской зерновой инициативы после обсуждений с Путиным во время запланированного на август визита в Турцию.
«
"Если запланированный на август визит господина Путина состоится, мы подробно обсудим эти вопросы. Я полагаю, что мы обеспечим продолжение реализации черноморской зерновой инициативы, не затягивая этот процесс", - сказал он.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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