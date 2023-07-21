https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина - РИА Новости, 21.07.2023
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина
Водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, оформлявший ДТП с его участием, погибли на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге при наезде... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:30
2023-07-21T23:30
2023-07-21T23:30
происшествия
авто
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
hyundai creta
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кад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, оформлявший ДТП с его участием, погибли на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге при наезде кроссовера, сообщил в пятницу региональный главк МВД РФ. Как информирует ведомство, ДТП произошло в четверг в 23.55 мск в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 65 километре внешнего кольца КАД. "Автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ №2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем "Камаз" и автомобилем Cadillac, в результате которого сотрудник полиции, а также 45-летний водитель Cadillac от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Другие участники ДТП – водители "Камаза" и кроссовера Hyundai Santa Fe – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажирка Hyundai Santa Fe попала в больницу в удовлетворительном состоянии, уточнили в полиции. Как отмечают в ГУМВД, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe в 2023 году трижды получал штрафы за нарушение ПДД. Как сообщил в пятницу городской главк СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об этой дорожной аварии. Соответствующее уголовное дело могут передать городскому следственному управлению. "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из органов полиции в свое производство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta, гибдд мвд рф, кад, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta, ГИБДД МВД РФ, КАД, Россия
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина
В Петербурге полицейский и водитель при оформлении ДТП погибли под колесами другой машины