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В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина - РИА Новости, 21.07.2023
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23:30 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина - РИА Новости, 21.07.2023
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина
Водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, оформлявший ДТП с его участием, погибли на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге при наезде... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:30
2023-07-21T23:30
происшествия
авто
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
hyundai creta
гибдд мвд рф
кад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, оформлявший ДТП с его участием, погибли на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге при наезде кроссовера, сообщил в пятницу региональный главк МВД РФ. Как информирует ведомство, ДТП произошло в четверг в 23.55 мск в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 65 километре внешнего кольца КАД. "Автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ №2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем "Камаз" и автомобилем Cadillac, в результате которого сотрудник полиции, а также 45-летний водитель Cadillac от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Другие участники ДТП – водители "Камаза" и кроссовера Hyundai Santa Fe – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажирка Hyundai Santa Fe попала в больницу в удовлетворительном состоянии, уточнили в полиции. Как отмечают в ГУМВД, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe в 2023 году трижды получал штрафы за нарушение ПДД. Как сообщил в пятницу городской главк СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об этой дорожной аварии. Соответствующее уголовное дело могут передать городскому следственному управлению. "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из органов полиции в свое производство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
https://ria.ru/20230719/avariya-1885179822.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta, гибдд мвд рф, кад, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta, ГИБДД МВД РФ, КАД, Россия
В Петербурге полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина

В Петербурге полицейский и водитель при оформлении ДТП погибли под колесами другой машины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники ГИБДД. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, оформлявший ДТП с его участием, погибли на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге при наезде кроссовера, сообщил в пятницу региональный главк МВД РФ.
Как информирует ведомство, ДТП произошло в четверг в 23.55 мск в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 65 километре внешнего кольца КАД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП
Вчера, 10:36
«
"Автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ №2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем "Камаз" и автомобилем Cadillac, в результате которого сотрудник полиции, а также 45-летний водитель Cadillac от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Другие участники ДТП – водители "Камаза" и кроссовера Hyundai Santa Fe – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажирка Hyundai Santa Fe попала в больницу в удовлетворительном состоянии, уточнили в полиции.
Как отмечают в ГУМВД, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe в 2023 году трижды получал штрафы за нарушение ПДД.
Как сообщил в пятницу городской главк СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об этой дорожной аварии. Соответствующее уголовное дело могут передать городскому следственному управлению.
"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из органов полиции в свое производство", - говорится в сообщении.
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19 июля, 22:29
 
ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Hyundai CretaГИБДД МВД РФКАДРоссия
 
 
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