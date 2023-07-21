https://ria.ru/20230721/donetsk-1885503756.html

ВС России уничтожили до 185 украинских солдат на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 185 украинских солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 21.07.2023

ВС России уничтожили до 185 украинских солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы (ВС РФ) отразили за сутки на донецком направлении девять атак войск Украины, уничтожено до 185 военнослужащих противника, сообщили в четверг в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:14

2023-07-21T14:14

2023-07-21T14:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС РФ) отразили за сутки на донецком направлении девять атак войск Украины, уничтожено до 185 военнослужащих противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В частности, отметили в Минобороны, на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и Клещеевка ДНР.Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино ДНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Разлив и Выемка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты Украины и 118-й бригады территориальной обороны."В ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, украина