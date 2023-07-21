"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе
Депп сообщил об отмене шоу Hollywood Vampires в Словакии из-за неготовности площадки
© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
© AP Photo / Matt Dunham
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Актер и музыкант Джонни Депп на своей странице в соцсети сообщил об отмене концерта группы Hollywood Vampires в Словакии. О том, что шоу не состоится, стало известно за несколько часов до начала.
© @hollywoodvampiresПост об отмене концерта группы "Hollywood Vampires"
© @hollywoodvampires
Пост об отмене концерта группы "Hollywood Vampires"
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"Когда мы приехали на площадку в Словакии, чтобы начать подготовку к сегодняшнему выступлению, стало ясно, что строительство объекта не завершили. Это небезопасно для группы и нашей публики. Группа очень расстроена и надеется вернуться, когда позволит график", – говорится в сообщении.
Он отметил, что все музыканты в порядке и готовы продолжить гастроли по Европе.
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"Эта ситуация не связана с ндавней отменой концерта в Будапеште. Заверяем, что все музыканты в безопасности и здоровы. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Польше, Германии и США в ближайшие дни", – заключил актер.
В среду, 19 июля, участники Hollywood Vampires обеспокоили поклонников отменой шоу в Будапеште за несколько часов до начала. Участники команды не объяснили, что произошло.
В мае Джонни Депп отказался сразу от нескольких выступлений по состоянию здоровья – он сломал лодыжку на Каннском кинофестивале.
Группа Hollywood Vampires была основана в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри.