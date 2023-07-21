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"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе - РИА Новости, 21.07.2023
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Шоубиз
 
13:38 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/depp-1885479520.html
"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе
"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе - РИА Новости, 21.07.2023
"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе
Актер и музыкант Джонни Депп на своей странице в соцсети сообщил об отмене концерта группы Hollywood Vampires в Словакии. О том, что шоу не состоится, стало... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:38
2023-07-21T13:38
шоубиз
джонни депп
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новости шоу-бизнеса
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знаменитости
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Актер и музыкант Джонни Депп на своей странице в соцсети сообщил об отмене концерта группы Hollywood Vampires в Словакии. О том, что шоу не состоится, стало известно за несколько часов до начала. &quot;Когда мы приехали на площадку в Словакии, чтобы начать подготовку к сегодняшнему выступлению, стало ясно, что строительство объекта не завершили. Это небезопасно для группы и нашей публики. Группа очень расстроена и надеется вернуться, когда позволит график&quot;, – говорится в сообщении.Он отметил, что все музыканты в порядке и готовы продолжить гастроли по Европе. &quot;Эта ситуация не связана с ндавней отменой концерта в Будапеште. Заверяем, что все музыканты в безопасности и здоровы. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Польше, Германии и США в ближайшие дни&quot;, – заключил актер.В среду, 19 июля, участники Hollywood Vampires обеспокоили поклонников отменой шоу в Будапеште за несколько часов до начала. Участники команды не объяснили, что произошло. В мае Джонни Депп отказался сразу от нескольких выступлений по состоянию здоровья – он сломал лодыжку на Каннском кинофестивале. Группа Hollywood Vampires была основана в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри.
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джонни депп, европа, новости шоу-бизнеса, словакия, будапешт, знаменитости
Шоубиз, Джонни Депп, Европа, Новости шоу-бизнеса, Словакия, Будапешт, Знаменитости
"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе

Депп сообщил об отмене шоу Hollywood Vampires в Словакии из-за неготовности площадки

© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Актер и музыкант Джонни Депп на своей странице в соцсети сообщил об отмене концерта группы Hollywood Vampires в Словакии. О том, что шоу не состоится, стало известно за несколько часов до начала.
© @hollywoodvampiresПост об отмене концерта группы "Hollywood Vampires"
Пост об отмене концерта группы Hollywood Vampires
© @hollywoodvampires
Пост об отмене концерта группы "Hollywood Vampires"
«

"Когда мы приехали на площадку в Словакии, чтобы начать подготовку к сегодняшнему выступлению, стало ясно, что строительство объекта не завершили. Это небезопасно для группы и нашей публики. Группа очень расстроена и надеется вернуться, когда позволит график", – говорится в сообщении.

Он отметил, что все музыканты в порядке и готовы продолжить гастроли по Европе.
«

"Эта ситуация не связана с ндавней отменой концерта в Будапеште. Заверяем, что все музыканты в безопасности и здоровы. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Польше, Германии и США в ближайшие дни", – заключил актер.

В среду, 19 июля, участники Hollywood Vampires обеспокоили поклонников отменой шоу в Будапеште за несколько часов до начала. Участники команды не объяснили, что произошло.
В мае Джонни Депп отказался сразу от нескольких выступлений по состоянию здоровья – он сломал лодыжку на Каннском кинофестивале.
Группа Hollywood Vampires была основана в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри.
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ШоубизДжонни ДеппЕвропаНовости шоу-бизнесаСловакияБудапештЗнаменитости
 
 
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