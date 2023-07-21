https://ria.ru/20230721/depp-1885479520.html

"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе

"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе - РИА Новости, 21.07.2023

"Это небезопасно": Джонни Депп отменил еще один концерт в Европе

Актер и музыкант Джонни Депп на своей странице в соцсети сообщил об отмене концерта группы Hollywood Vampires в Словакии. О том, что шоу не состоится, стало... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:38

2023-07-21T13:38

2023-07-21T13:38

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Актер и музыкант Джонни Депп на своей странице в соцсети сообщил об отмене концерта группы Hollywood Vampires в Словакии. О том, что шоу не состоится, стало известно за несколько часов до начала. "Когда мы приехали на площадку в Словакии, чтобы начать подготовку к сегодняшнему выступлению, стало ясно, что строительство объекта не завершили. Это небезопасно для группы и нашей публики. Группа очень расстроена и надеется вернуться, когда позволит график", – говорится в сообщении.Он отметил, что все музыканты в порядке и готовы продолжить гастроли по Европе. "Эта ситуация не связана с ндавней отменой концерта в Будапеште. Заверяем, что все музыканты в безопасности и здоровы. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Польше, Германии и США в ближайшие дни", – заключил актер.В среду, 19 июля, участники Hollywood Vampires обеспокоили поклонников отменой шоу в Будапеште за несколько часов до начала. Участники команды не объяснили, что произошло. В мае Джонни Депп отказался сразу от нескольких выступлений по состоянию здоровья – он сломал лодыжку на Каннском кинофестивале. Группа Hollywood Vampires была основана в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри.

https://ria.ru/20230714/depp-1884230541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

джонни депп, европа, новости шоу-бизнеса, словакия, будапешт, знаменитости