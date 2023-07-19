https://ria.ru/20230719/depp-1885004388.html
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште - РИА Новости, 19.07.2023
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште
Актер Джонни Депп обеспокоил поклонников отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Он выложил на странице в соцсети информацию о том, что... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:57
2023-07-19T11:57
2023-07-19T11:57
шоубиз
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Актер Джонни Депп обеспокоил поклонников отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Он выложил на странице в соцсети информацию о том, что шоу не состоится за час до его начала. "Из-за непредвиденных обстоятельств мы отменяем сегодняшнее шоу в Будапеште. Все билеты будут возвращены в полном объеме. Мы любим и ценим всех фанатов, которые приехали издалека, чтобы увидеть нас, и нам искренне жаль", – говорится в сообщении. Поклонники музыкантов неоднозначно отреагировали на новость. Они обеспокоились случившимся."Странно отменять шоу, когда мы стоим у дверей клуба. Надеюсь, все в порядке", "Надеюсь, все здоровы", "Пожалуйста, пусть это будут просто технические проблемы. Я очень волнуюсь!" – написали поклонники группы.Другие пожелали артистам здоровья."Пожалуйста, берегите себя!", "Пусть все будет хорошо!", "Посылаю вам хорошие мысли и позитивные вибрации!" – отреагировали комментаторы. Джонни Депп отменяет концерт не в первый раз за год. В мае он был вынужден отказаться от нескольких шоу из-за сломанной лодыжки. По данным СМИ, актер получил травму на Каннском кинофестивале, а затем вместо реабилитации выступил на мероприятии памяти его близкого друга Джеффа Бека.
https://ria.ru/20230714/depp-1884230541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будапешт, джонни депп, знаменитости, музыка
Шоубиз, Будапешт, Джонни Депп, Знаменитости, Музыка
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Актер Джонни Депп обеспокоил поклонников отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Он выложил на странице в соцсети информацию о том, что шоу не состоится за час до его начала.
«
"Из-за непредвиденных обстоятельств мы отменяем сегодняшнее шоу в Будапеште. Все билеты будут возвращены в полном объеме. Мы любим и ценим всех фанатов, которые приехали издалека, чтобы увидеть нас, и нам искренне жаль", – говорится в сообщении.
Поклонники музыкантов неоднозначно отреагировали на новость. Они обеспокоились случившимся.
«
"Странно отменять шоу, когда мы стоим у дверей клуба. Надеюсь, все в порядке", "Надеюсь, все здоровы", "Пожалуйста, пусть это будут просто технические проблемы. Я очень волнуюсь!" – написали поклонники группы.
Другие пожелали артистам здоровья.
«
"Пожалуйста, берегите себя!", "Пусть все будет хорошо!", "Посылаю вам хорошие мысли и позитивные вибрации!" – отреагировали комментаторы.
Джонни Депп отменяет концерт не в первый раз за год. В мае он был вынужден отказаться от нескольких шоу из-за сломанной лодыжки. По данным СМИ, актер получил травму на Каннском кинофестивале, а затем вместо реабилитации выступил на мероприятии памяти его близкого друга Джеффа Бека.
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