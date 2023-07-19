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Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште - РИА Новости, 19.07.2023
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Шоубиз
 
11:57 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/depp-1885004388.html
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште - РИА Новости, 19.07.2023
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште
Актер Джонни Депп обеспокоил поклонников отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Он выложил на странице в соцсети информацию о том, что... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:57
2023-07-19T11:57
шоубиз
будапешт
джонни депп
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Актер Джонни Депп обеспокоил поклонников отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Он выложил на странице в соцсети информацию о том, что шоу не состоится за час до его начала. "Из-за непредвиденных обстоятельств мы отменяем сегодняшнее шоу в Будапеште. Все билеты будут возвращены в полном объеме. Мы любим и ценим всех фанатов, которые приехали издалека, чтобы увидеть нас, и нам искренне жаль", – говорится в сообщении. Поклонники музыкантов неоднозначно отреагировали на новость. Они обеспокоились случившимся."Странно отменять шоу, когда мы стоим у дверей клуба. Надеюсь, все в порядке", "Надеюсь, все здоровы", "Пожалуйста, пусть это будут просто технические проблемы. Я очень волнуюсь!" – написали поклонники группы.Другие пожелали артистам здоровья."Пожалуйста, берегите себя!", "Пусть все будет хорошо!", "Посылаю вам хорошие мысли и позитивные вибрации!" – отреагировали комментаторы. Джонни Депп отменяет концерт не в первый раз за год. В мае он был вынужден отказаться от нескольких шоу из-за сломанной лодыжки. По данным СМИ, актер получил травму на Каннском кинофестивале, а затем вместо реабилитации выступил на мероприятии памяти его близкого друга Джеффа Бека.
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будапешт, джонни депп, знаменитости, музыка
Шоубиз, Будапешт, Джонни Депп, Знаменитости, Музыка
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште

Депп обеспокоил фанатов отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште

© AP Photo / Steve Helber, PoolАктер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Актер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Steve Helber, Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Актер Джонни Депп обеспокоил поклонников отменой концерта своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Он выложил на странице в соцсети информацию о том, что шоу не состоится за час до его начала.
© @hollywoodvampiresПост об отмене концерта группы "Hollywood Vampires"
Пост об отмене концерта группы Hollywood Vampires
© @hollywoodvampires
Пост об отмене концерта группы "Hollywood Vampires"
«
"Из-за непредвиденных обстоятельств мы отменяем сегодняшнее шоу в Будапеште. Все билеты будут возвращены в полном объеме. Мы любим и ценим всех фанатов, которые приехали издалека, чтобы увидеть нас, и нам искренне жаль", – говорится в сообщении.
Поклонники музыкантов неоднозначно отреагировали на новость. Они обеспокоились случившимся.
«
"Странно отменять шоу, когда мы стоим у дверей клуба. Надеюсь, все в порядке", "Надеюсь, все здоровы", "Пожалуйста, пусть это будут просто технические проблемы. Я очень волнуюсь!" – написали поклонники группы.
Другие пожелали артистам здоровья.
«
"Пожалуйста, берегите себя!", "Пусть все будет хорошо!", "Посылаю вам хорошие мысли и позитивные вибрации!" – отреагировали комментаторы.
Джонни Депп отменяет концерт не в первый раз за год. В мае он был вынужден отказаться от нескольких шоу из-за сломанной лодыжки. По данным СМИ, актер получил травму на Каннском кинофестивале, а затем вместо реабилитации выступил на мероприятии памяти его близкого друга Джеффа Бека.
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ШоубизБудапештДжонни ДеппЗнаменитостиМузыка
 
 
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