https://ria.ru/20230721/britaniya-1885398724.html

СМИ: допвыборы в британский парламент вопреки прогнозам выиграли тори

СМИ: допвыборы в британский парламент вопреки прогнозам выиграли тори - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: допвыборы в британский парламент вопреки прогнозам выиграли тори

Консервативная партия Великобритании сумела выиграть дополнительные выборы в палату общин вместо покинувшего парламент экс-премьера Бориса Джонсона, сообщает... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:58

2023-07-21T05:58

2023-07-21T05:58

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лондон

сомерсет

борис джонсон

риши сунак

садик хан

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании сумела выиграть дополнительные выборы в палату общин вместо покинувшего парламент экс-премьера Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News. В четверг в Британии проходили выборы в трех избирательных округах взамен выбывших депутатов-консерваторов. По мнению наблюдателей, тори должны были проиграть все три мандата. В таком случае нынешний лидер консерваторов Риши Сунак стал бы первым за 55 лет премьер-министром со времен лейбориста Гарольда Вильсона в 1968 году, который потерял три места на дополнительных выборах в один и тот же день. В итоге кандидат консерваторов все же сумел победить в бывшем избирательном округе Джонсона - районе Аксбридж и Южный Райслип на западе Лондона. Разрыв с представителем лейбористов составил менее 500 голосов. Победитель заявил, что ключевым фактором борьбы стал гнев избирателей по поводу налога на вождение автомобиля (ULEZ), который активно продвигает Садик Хан, столичный мэр-лейборист. Выборы в графстве Сомерсет на юго-западе Англии весьма убедительно выиграл кандидат от Либерально-демократической партии, набрав почти вдвое больше голосов соперника-консерватора. Лейбористы по-прежнему рассчитывают на победу в избирательном округе в Северном Йоркшире, итоги выборов в котором еще не объявлены.

https://ria.ru/20230714/parol-1884224929.html

https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html

великобритания

лондон

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в мире, великобритания, лондон, сомерсет, борис джонсон, риши сунак, садик хан, лейбористская партия великобритании