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СМИ: допвыборы в британский парламент вопреки прогнозам выиграли тори
СМИ: допвыборы в британский парламент вопреки прогнозам выиграли тори - РИА Новости, 21.07.2023
СМИ: допвыборы в британский парламент вопреки прогнозам выиграли тори
Консервативная партия Великобритании сумела выиграть дополнительные выборы в палату общин вместо покинувшего парламент экс-премьера Бориса Джонсона, сообщает... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:58
2023-07-21T05:58
2023-07-21T05:58
в мире
великобритания
лондон
сомерсет
борис джонсон
риши сунак
садик хан
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании сумела выиграть дополнительные выборы в палату общин вместо покинувшего парламент экс-премьера Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News. В четверг в Британии проходили выборы в трех избирательных округах взамен выбывших депутатов-консерваторов. По мнению наблюдателей, тори должны были проиграть все три мандата. В таком случае нынешний лидер консерваторов Риши Сунак стал бы первым за 55 лет премьер-министром со времен лейбориста Гарольда Вильсона в 1968 году, который потерял три места на дополнительных выборах в один и тот же день. В итоге кандидат консерваторов все же сумел победить в бывшем избирательном округе Джонсона - районе Аксбридж и Южный Райслип на западе Лондона. Разрыв с представителем лейбористов составил менее 500 голосов. Победитель заявил, что ключевым фактором борьбы стал гнев избирателей по поводу налога на вождение автомобиля (ULEZ), который активно продвигает Садик Хан, столичный мэр-лейборист. Выборы в графстве Сомерсет на юго-западе Англии весьма убедительно выиграл кандидат от Либерально-демократической партии, набрав почти вдвое больше голосов соперника-консерватора. Лейбористы по-прежнему рассчитывают на победу в избирательном округе в Северном Йоркшире, итоги выборов в котором еще не объявлены.
https://ria.ru/20230714/parol-1884224929.html
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в мире, великобритания, лондон, сомерсет, борис джонсон, риши сунак, садик хан, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Лондон, Сомерсет, Борис Джонсон, Риши Сунак, Садик Хан, Лейбористская партия Великобритании
СМИ: допвыборы в британский парламент вопреки прогнозам выиграли тори
SN: допвыборы на место Джонсона в парламент вопреки прогнозам выиграли консерваторы