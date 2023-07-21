https://ria.ru/20230721/balet-1885488751.html

Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра

Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра - РИА Новости, 21.07.2023

Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова";... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:34

2023-07-21T13:34

2023-07-21T13:34

санкт-петербург

втб

большой театр

санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487760_0:95:1284:817_1920x0_80_0_0_78a570247b8e41fed04b5b33af43f053.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова"; спектакли будут показаны на Исторической сцене Большого театра России при поддержке ВТБ с 25 по 30 июля, сообщает пресс-служба банка. "Гастрольный тур представляет собой синтез танца, музыки и литературы. Такие постановки позволяют зрителю усилить и, возможно, даже изменить впечатление о литературном произведении, увидев его через призму музыки и хореографии. Авторский подход Бориса Эйфмана уникален и всегда раскрывает новые грани танцевального искусства", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Зрители столицы увидят тетралогию, которая включит в себя спектакли по произведениям русской классической литературы: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" и "Анна Каренина". Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спектакли поставлены на музыку выдающихся отечественных композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, говорится в сообщении. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также кинопроизводство и телевидение в интересах национального проекта "Культура", подчеркнули в пресс-службе банка.

https://ria.ru/20230705/festival-1882330448.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, втб, большой театр, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана