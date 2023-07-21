https://ria.ru/20230721/balet-1885488751.html
Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра
Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра - РИА Новости, 21.07.2023
Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова";... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:34
2023-07-21T13:34
2023-07-21T13:34
санкт-петербург
втб
большой театр
санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487760_0:95:1284:817_1920x0_80_0_0_78a570247b8e41fed04b5b33af43f053.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова"; спектакли будут показаны на Исторической сцене Большого театра России при поддержке ВТБ с 25 по 30 июля, сообщает пресс-служба банка. "Гастрольный тур представляет собой синтез танца, музыки и литературы. Такие постановки позволяют зрителю усилить и, возможно, даже изменить впечатление о литературном произведении, увидев его через призму музыки и хореографии. Авторский подход Бориса Эйфмана уникален и всегда раскрывает новые грани танцевального искусства", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Зрители столицы увидят тетралогию, которая включит в себя спектакли по произведениям русской классической литературы: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" и "Анна Каренина". Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спектакли поставлены на музыку выдающихся отечественных композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, говорится в сообщении. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также кинопроизводство и телевидение в интересах национального проекта "Культура", подчеркнули в пресс-службе банка.
https://ria.ru/20230705/festival-1882330448.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487760_0:44:1075:850_1920x0_80_0_0_344a6eb7273092763255aa6ee16ed396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, втб, большой театр, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана
Санкт-Петербург, ВТБ, Большой театр, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова"; спектакли будут показаны на Исторической сцене Большого театра России при поддержке ВТБ с 25 по 30 июля, сообщает пресс-служба банка.
"Гастрольный тур представляет собой синтез танца, музыки и литературы. Такие постановки позволяют зрителю усилить и, возможно, даже изменить впечатление о литературном произведении, увидев его через призму музыки и хореографии. Авторский подход Бориса Эйфмана уникален и всегда раскрывает новые грани танцевального искусства", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе.
ВТБ поддержит VII театральный фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне"
Зрители столицы увидят тетралогию, которая включит в себя спектакли по произведениям русской классической литературы: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" и "Анна Каренина". Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спектакли поставлены на музыку выдающихся отечественных композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, говорится в сообщении.
ВТБ
традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также кинопроизводство и телевидение в интересах национального проекта "Культура", подчеркнули в пресс-службе банка.