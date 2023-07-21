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Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра - РИА Новости, 21.07.2023
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13:34 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/balet-1885488751.html
Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра
Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра - РИА Новости, 21.07.2023
Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова";... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:34
2023-07-21T13:34
санкт-петербург
втб
большой театр
санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова"; спектакли будут показаны на Исторической сцене Большого театра России при поддержке ВТБ с 25 по 30 июля, сообщает пресс-служба банка. "Гастрольный тур представляет собой синтез танца, музыки и литературы. Такие постановки позволяют зрителю усилить и, возможно, даже изменить впечатление о литературном произведении, увидев его через призму музыки и хореографии. Авторский подход Бориса Эйфмана уникален и всегда раскрывает новые грани танцевального искусства", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Зрители столицы увидят тетралогию, которая включит в себя спектакли по произведениям русской классической литературы: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" и "Анна Каренина". Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спектакли поставлены на музыку выдающихся отечественных композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, говорится в сообщении. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также кинопроизводство и телевидение в интересах национального проекта "Культура", подчеркнули в пресс-службе банка.
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санкт-петербург, втб, большой театр, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана
Санкт-Петербург, ВТБ, Большой театр, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана

Балетная труппа Эйфмана выступит на сцене Большого театра

© Фото : пресс-служба Театра балета Бориса ЭйфманаБалетная труппа Бориса Эйфмана
Балетная труппа Бориса Эйфмана - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : пресс-служба Театра балета Бориса Эйфмана
Балетная труппа Бориса Эйфмана
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана завершит 46-й сезон масштабной гастрольной программой "Иное пространство слова"; спектакли будут показаны на Исторической сцене Большого театра России при поддержке ВТБ с 25 по 30 июля, сообщает пресс-служба банка.
"Гастрольный тур представляет собой синтез танца, музыки и литературы. Такие постановки позволяют зрителю усилить и, возможно, даже изменить впечатление о литературном произведении, увидев его через призму музыки и хореографии. Авторский подход Бориса Эйфмана уникален и всегда раскрывает новые грани танцевального искусства", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе.
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ВТБ поддержит VII театральный фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне"
5 июля, 12:24
Зрители столицы увидят тетралогию, которая включит в себя спектакли по произведениям русской классической литературы: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" и "Анна Каренина". Гастроли состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спектакли поставлены на музыку выдающихся отечественных композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, говорится в сообщении.
ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также кинопроизводство и телевидение в интересах национального проекта "Культура", подчеркнули в пресс-службе банка.
 
Санкт-ПетербургВТББольшой театрСанкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана
 
 
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