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Баку ответил на заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе
Баку ответил на заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе - РИА Новости, 21.07.2023
Баку ответил на заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе
МИД Азербайджана назвал "ошибочным и опасным" заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об "этнической чистке" в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:52
2023-07-21T00:52
2023-07-21T05:36
азербайджан
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армения
баку
арарат мирзоян
никол пашинян
обсе
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БАКУ, 21 июл - РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "ошибочным и опасным" заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об "этнической чистке" в Нагорном Карабахе.Мирзоян заявил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ, что "признание территориальной целостности Азербайджана не должно и не может быть каким-либо образом неверно истолковано и использовано как "лицензия" на этническую чистку в Нагорном Карабахе". Он также назвал "незаконными" и "бесчеловечными" действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Карабах с Арменией. "Утверждение армянской стороны о том, что Азербайджан предпринимает шаги по проведению якобы этнической чистки в регионе, крайне ошибочно и опасно. В отличие от Армении, совершившей массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против жителей армянского происхождения", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.В Баку расценили высказывания Мирзояна как "шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".
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азербайджан, в мире, армения, баку, арарат мирзоян, никол пашинян, обсе, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Армения, Баку, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, ОБСЕ, Ильхам Алиев
Баку ответил на заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе
Азербайджан назвал ошибочным и опасным заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе