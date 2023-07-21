https://ria.ru/20230721/avtovaz-1885397656.html

"АвтоВАЗ" применил санкции к московским дилерам, завышавшим цены на Lada

"АвтоВАЗ" применил санкции к московским дилерам, завышавшим цены на Lada - РИА Новости, 21.07.2023

"АвтоВАЗ" применил санкции к московским дилерам, завышавшим цены на Lada

"АвтоВАЗ" применил коммерческие санкции к трем московским дилерам "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком", со стороны которых подтвердились случаи завышения цен на РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:30

2023-07-21T05:30

2023-07-21T11:08

тольятти

ижевск

санкт-петербург

авто

экономика

максим соколов

автоваз

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" применил коммерческие санкции к трем московским дилерам "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком", со стороны которых подтвердились случаи завышения цен на автомобили Lada, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.Проверка в отношении трех московских дилеров была организована в июне, после публикаций в СМИ о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG."С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера", — отметил представитель компании, отвечая на вопрос о результатах проверки трех московских дилеров.В компании не уточнили, о каких именно коммерческих санкциях речь, однако отметили, что они могут подразумевать не только штрафы. Постоянный мониторинг цен на Lada и соответствующие проверки дилеров продолжаются, подчеркнули в "АвтоВАЗе". В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. В компании также отмечали: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене, необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR-кода, размещенного в каждом автосалоне."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46 процентов по сравнению с 2021 годом).

https://ria.ru/20230710/lada-1883221134.html

https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html

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тольятти, ижевск, санкт-петербург, авто, экономика, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio