https://ria.ru/20230721/aistyata-1885541080.html

В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли аистят, запутавшихся в гнезде

В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли аистят, запутавшихся в гнезде - РИА Новости, 21.07.2023

В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли аистят, запутавшихся в гнезде

Сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли двух аистят, запутавшихся в веревках в гнезде, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:03

2023-07-21T16:03

2023-07-21T16:19

хорошие новости

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тосненский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли двух аистят, запутавшихся в веревках в гнезде, сообщило региональное ГУ МЧС. Как уточняется, инцидент произошел на водонапорной башне в усадьбе Марьино. Запутавшихся птенцов заметил по камерам видеонаблюдения управляющий и вызвал спасателей. "Сотрудники пожарно-спасательной части № 86 МЧС России поднялись по автолестнице на высоту 18 метров. Огнеборцы аккуратно разрезали веревки и освободили пернатых", — сообщается в Telegram-канале ведомства.Усадьба Марьино — имение Строгановых-Голицыных, дворцово-парковый ансамбль XIX века. Она располагается в Тосненском районе Ленинградской области.

https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html

ленинградская область

тосненский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тосненский район