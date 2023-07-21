https://ria.ru/20230721/aistyata-1885541080.html
В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли аистят, запутавшихся в гнезде
В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли аистят, запутавшихся в гнезде - РИА Новости, 21.07.2023
В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли аистят, запутавшихся в гнезде
Сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли двух аистят, запутавшихся в веревках в гнезде, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:03
2023-07-21T16:03
2023-07-21T16:19
хорошие новости
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли двух аистят, запутавшихся в веревках в гнезде, сообщило региональное ГУ МЧС. Как уточняется, инцидент произошел на водонапорной башне в усадьбе Марьино. Запутавшихся птенцов заметил по камерам видеонаблюдения управляющий и вызвал спасателей. "Сотрудники пожарно-спасательной части № 86 МЧС России поднялись по автолестнице на высоту 18 метров. Огнеборцы аккуратно разрезали веревки и освободили пернатых", — сообщается в Telegram-канале ведомства.Усадьба Марьино — имение Строгановых-Голицыных, дворцово-парковый ансамбль XIX века. Она располагается в Тосненском районе Ленинградской области.
https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тосненский район
Хорошие новости, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тосненский район
В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли аистят, запутавшихся в гнезде
В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли двух аистят, запутавшихся в гнезде