https://ria.ru/20230720/zuma-1885247453.html
СМИ: экс-президент ЮАР Зума продлил свое пребывание в Москве
СМИ: экс-президент ЮАР Зума продлил свое пребывание в Москве - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: экс-президент ЮАР Зума продлил свое пребывание в Москве
Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума должен был вернуться из Москвы на родину во вторник, но продлил свое пребывание в РФ, сообщает... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:06
2023-07-20T12:06
2023-07-20T12:46
в мире
юар
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москва
джейкоб зума
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума должен был вернуться из Москвы на родину во вторник, но продлил свое пребывание в РФ, сообщает портал News24 со ссылкой на источники, осведомленные о поездке Зумы."Зума продлил свою поездку в Москву, в то время как министерство исправительных учреждений решает, должен ли он вернуться в тюрьму. Как стало известно News24 от двух источников, осведомленных о поездке Зумы, он должен был вернуться во вторник, но продлил поездку", - сообщает портал в четверг. Как отмечается, представитель фонда Зумы Мцванеле Маньи подтвердил, что Зума все еще не вернулся из Москвы, отметив, что не знает, когда экс-президент вернется. Также у него нет информации о состоянии здоровья Зумы. Портал добавляет, что один из источников заявил, что Зума планирует вернуться в следующую среду, однако Маньи не подтвердил эту информацию.На прошлой неделе пятницу фонд 81-летнего Зумы подтвердил информацию в СМИ о том, что тот уехал в Россию на из-за проблем со здоровьем, отметив что экс-президент вернется на родину, когда лечение завершится.Как отмечал портал News24, в прошлый четверг Конституционный суд ЮАР отклонил ходатайство министерства исправительных учреждений о разрешении обжаловать решение Верховного апелляционного суда, согласно которому Зума должен вернуться в тюрьму. Как писал портал, отклонение судом ходатайства означает, что ноябрьское решение Верховного апелляционного суда ЮАР, согласно которому Зума не закончил отбывать наказание и должен вернуться в исправительный центр, остается действующим.Зуме предъявлено 16 обвинений в мошенничестве и взяточничестве в связи с покупкой истребителей, патрульных катеров и оборудования в его бытность вице-президентом в конце 1990-х годов. Процесс по этому делу начался в мае 2021 года. В том же 2021 году по не связанному с оружейным скандалом делу Зума был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года, а в начале сентября условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878785390.html
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РИА Новости
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в мире, юар, россия, москва, джейкоб зума
В мире, ЮАР, Россия, Москва, Джейкоб Зума
СМИ: экс-президент ЮАР Зума продлил свое пребывание в Москве
News24: экс-президент ЮАР Зума не вернулся на родину 18 июля и пока находится в Москве
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума должен был вернуться из Москвы на родину во вторник, но продлил свое пребывание в РФ, сообщает портал News24
со ссылкой на источники, осведомленные о поездке Зумы.
"Зума продлил свою поездку в Москву, в то время как министерство исправительных учреждений решает, должен ли он вернуться в тюрьму. Как стало известно News24 от двух источников, осведомленных о поездке Зумы, он должен был вернуться во вторник, но продлил поездку", - сообщает портал в четверг. Как отмечается, представитель фонда Зумы Мцванеле Маньи подтвердил, что Зума все еще не вернулся из Москвы, отметив, что не знает, когда экс-президент вернется. Также у него нет информации о состоянии здоровья Зумы. Портал добавляет, что один из источников заявил, что Зума планирует вернуться в следующую среду, однако Маньи не подтвердил эту информацию.
Межгосударственные отношения РФ и ЮАР
На прошлой неделе пятницу фонд 81-летнего Зумы подтвердил информацию в СМИ о том, что тот уехал в Россию на из-за проблем со здоровьем, отметив что экс-президент вернется на родину, когда лечение завершится.
Как отмечал портал News24, в прошлый четверг Конституционный суд ЮАР отклонил ходатайство министерства исправительных учреждений о разрешении обжаловать решение Верховного апелляционного суда, согласно которому Зума должен вернуться в тюрьму. Как писал портал, отклонение судом ходатайства означает, что ноябрьское решение Верховного апелляционного суда ЮАР, согласно которому Зума не закончил отбывать наказание и должен вернуться в исправительный центр, остается действующим.
Зуме предъявлено 16 обвинений в мошенничестве и взяточничестве в связи с покупкой истребителей, патрульных катеров и оборудования в его бытность вице-президентом в конце 1990-х годов. Процесс по этому делу начался в мае 2021 года. В том же 2021 году по не связанному с оружейным скандалом делу Зума был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года, а в начале сентября условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.
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