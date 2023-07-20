https://ria.ru/20230720/zaes-1885351538.html

Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.07.2023

Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ или мин, говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:54

2023-07-20T18:54

2023-07-20T20:11

магатэ

россия

энергодар

украина

рафаэль гросси

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сергей лавров

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ или мин, говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации."Эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на <...> Запорожской атомной электростанции за прошедшую неделю, до сих пор они не наблюдали какой-либо тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин", — отметили в агентстве.Отмечается, что сотрудники МАГАТЭ пока не получили доступ к крышам реакторных блоков, но продолжают его добиваться.Дополнительные инспекции прошли 17-18 июля.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад разведки, что Россия якобы рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это обвинение бредом, а постпред при ООН Василий Небензя призвал западных покровителей киевского режима не дать ему организовать катастрофу на атомной станции. Он отметил также, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, которая побывала на ЗАЭС, несмотря на все препоны со стороны Украины.Со своей стороны, агентство запросило дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. В частности, речь шла о доступе на крыши реакторных блоков № 3 и № 4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции. Ранее Гросси заявил, что достигнут определенный прогресс в деле получения допуска и хотя на крыши энергоблоков эксперты пока не попали, он уверен, что такое разрешение будет получено.При этом после заявлений Зеленского эксперты уже проводили проверки, в частности, территорий у большого пруда-охладителя и не обнаружили мин или взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html

https://ria.ru/20230715/terrorizm-1884353517.html

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магатэ, россия, энергодар, украина, рафаэль гросси, владимир зеленский, сергей лавров, запорожская аэс, оон