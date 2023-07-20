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Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.07.2023
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18:54 20.07.2023 (обновлено: 20:11 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/zaes-1885351538.html
Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.07.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ или мин, говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:54
2023-07-20T20:11
магатэ
россия
энергодар
украина
рафаэль гросси
владимир зеленский
сергей лавров
запорожская аэс
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ или мин, говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.&quot;Эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на &lt;...&gt; Запорожской атомной электростанции за прошедшую неделю, до сих пор они не наблюдали какой-либо тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин&quot;, — отметили в агентстве.Отмечается, что сотрудники МАГАТЭ пока не получили доступ к крышам реакторных блоков, но продолжают его добиваться.Дополнительные инспекции прошли 17-18 июля.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад разведки, что Россия якобы рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это обвинение бредом, а постпред при ООН Василий Небензя призвал западных покровителей киевского режима не дать ему организовать катастрофу на атомной станции. Он отметил также, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, которая побывала на ЗАЭС, несмотря на все препоны со стороны Украины.Со своей стороны, агентство запросило дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. В частности, речь шла о доступе на крыши реакторных блоков № 3 и № 4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции. Ранее Гросси заявил, что достигнут определенный прогресс в деле получения допуска и хотя на крыши энергоблоков эксперты пока не попали, он уверен, что такое разрешение будет получено.При этом после заявлений Зеленского эксперты уже проводили проверки, в частности, территорий у большого пруда-охладителя и не обнаружили мин или взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html
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магатэ, россия, энергодар, украина, рафаэль гросси, владимир зеленский, сергей лавров, запорожская аэс, оон
МАГАТЭ, Россия, Энергодар, Украина, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, ООН
Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили тяжелой военной техники и взрывчатых веществ на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Запорожской АЭС взрывчатых веществ или мин, говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.
«

"Эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на <...> Запорожской атомной электростанции за прошедшую неделю, до сих пор они не наблюдали какой-либо тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин", — отметили в агентстве.

Отмечается, что сотрудники МАГАТЭ пока не получили доступ к крышам реакторных блоков, но продолжают его добиваться.
Дополнительные инспекции прошли 17-18 июля.
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В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад разведки, что Россия якобы рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это обвинение бредом, а постпред при ООН Василий Небензя призвал западных покровителей киевского режима не дать ему организовать катастрофу на атомной станции. Он отметил также, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, которая побывала на ЗАЭС, несмотря на все препоны со стороны Украины.
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Со своей стороны, агентство запросило дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. В частности, речь шла о доступе на крыши реакторных блоков № 3 и № 4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции. Ранее Гросси заявил, что достигнут определенный прогресс в деле получения допуска и хотя на крыши энергоблоков эксперты пока не попали, он уверен, что такое разрешение будет получено.
При этом после заявлений Зеленского эксперты уже проводили проверки, в частности, территорий у большого пруда-охладителя и не обнаружили мин или взрывчатых веществ.
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МАГАТЭРоссияЭнергодарУкраинаРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЗапорожская АЭСООН
 
 
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