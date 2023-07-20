https://ria.ru/20230720/yuar-1885296724.html

СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией

СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в ЮАР, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:18

2023-07-20T15:18

2023-07-20T15:18

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юар

сша

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виктория нуланд

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в ЮАР, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомленных американских чиновников. "Ожидается, что... Нуланд отправится в ЮАР в ближайшие недели", - говорится в сообщении издания. По информации журнала, заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США Грегори Микс также планирует совершить визит в страну в августе. Отмечается, что политики хотят найти способы оказать давление на ЮАР, чтобы она пересмотрела свои отношения с Россией. Согласно Foreign Policy, группа из четырех американских законодателей в июне призвала администрацию президента Джо Байдена отказаться от планов провести в ЮАР торговый саммит из-за того, что мероприятие может послужить "одобрением... поддержки ЮАР вторжения России на Украину" и привести к нарушению санкционного законодательства.

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

юар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, юар, сша, россия, виктория нуланд