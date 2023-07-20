https://ria.ru/20230720/yuar-1885296724.html
СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в ЮАР, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:18
2023-07-20T15:18
2023-07-20T15:18
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виктория нуланд
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в ЮАР, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомленных американских чиновников. "Ожидается, что... Нуланд отправится в ЮАР в ближайшие недели", - говорится в сообщении издания. По информации журнала, заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США Грегори Микс также планирует совершить визит в страну в августе. Отмечается, что политики хотят найти способы оказать давление на ЮАР, чтобы она пересмотрела свои отношения с Россией. Согласно Foreign Policy, группа из четырех американских законодателей в июне призвала администрацию президента Джо Байдена отказаться от планов провести в ЮАР торговый саммит из-за того, что мероприятие может послужить "одобрением... поддержки ЮАР вторжения России на Украину" и привести к нарушению санкционного законодательства.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, сша, россия, виктория нуланд
В мире, ЮАР, США, Россия, Виктория Нуланд
СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
Foreign Policy: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы убедить пересмотреть отношения с Россией