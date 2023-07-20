https://ria.ru/20230720/vzryv-1885210873.html
В ЮАР опровергли сообщение о возможной причине взрыва в Йоханнесбурге
В ЮАР опровергли сообщение о возможной причине взрыва в Йоханнесбурге - РИА Новости, 20.07.2023
В ЮАР опровергли сообщение о возможной причине взрыва в Йоханнесбурге
Взрыв, произошедший в южноафриканском Йоханнесбурге, из-за которого частично обрушилась дорога и пострадали десятки человек, не был вызван утечкой газа в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:17
2023-07-20T09:17
2023-07-20T09:23
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрыв, произошедший в южноафриканском Йоханнесбурге, из-за которого частично обрушилась дорога и пострадали десятки человек, не был вызван утечкой газа в газопроводе, говорится в заявлении южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas. Ранее местный портал News24 со ссылкой на заявление премьера провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи сообщил, что в результате взрыва в Йоханнесбурге пострадал по меньшей мере 41 человек. Телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб сообщил об одном погибшем. "Egoli Gas провела тщательные проверки и установила, что ни утечка из газовой сети Egoli Gas, ни утечка из какого-либо другого газопровода не была причиной взрыва", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. В заявлении отмечается, что для обеспечения безопасности газопроводы работают при крайне низком уровне давления, поэтому "маловероятно", что именно они стали причиной взрыва. Также в газовой сети не было зафиксировано снижения давления, что говорит о ее исправности. Люди в районе ЧП продолжают бесперебойно получать газ. Компания сотрудничает с экстренными службами и призывает общественность не делать преждевременных заключений.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йоханнесбург, юар, гаутенг
В мире, Йоханнесбург, ЮАР, Гаутенг
В ЮАР опровергли сообщение о возможной причине взрыва в Йоханнесбурге
Egoli Gas: взрыв в Йоханнесбурге не был вызван утечкой в газопроводе
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Взрыв, произошедший в южноафриканском Йоханнесбурге, из-за которого частично обрушилась дорога и пострадали десятки человек, не был вызван утечкой газа в газопроводе, говорится в заявлении
южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas.
Ранее местный портал News24 со ссылкой на заявление премьера провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи сообщил, что в результате взрыва в Йоханнесбурге пострадал по меньшей мере 41 человек. Телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб сообщил об одном погибшем.
"Egoli Gas провела тщательные проверки и установила, что ни утечка из газовой сети Egoli Gas, ни утечка из какого-либо другого газопровода не была причиной взрыва", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В заявлении отмечается, что для обеспечения безопасности газопроводы работают при крайне низком уровне давления, поэтому "маловероятно", что именно они стали причиной взрыва. Также в газовой сети не было зафиксировано снижения давления, что говорит о ее исправности. Люди в районе ЧП продолжают бесперебойно получать газ.
Компания сотрудничает с экстренными службами и призывает общественность не делать преждевременных заключений.
В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек