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В ЮАР опровергли сообщение о возможной причине взрыва в Йоханнесбурге

В ЮАР опровергли сообщение о возможной причине взрыва в Йоханнесбурге - РИА Новости, 20.07.2023

В ЮАР опровергли сообщение о возможной причине взрыва в Йоханнесбурге

Взрыв, произошедший в южноафриканском Йоханнесбурге, из-за которого частично обрушилась дорога и пострадали десятки человек, не был вызван утечкой газа в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:17

2023-07-20T09:17

2023-07-20T09:23

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрыв, произошедший в южноафриканском Йоханнесбурге, из-за которого частично обрушилась дорога и пострадали десятки человек, не был вызван утечкой газа в газопроводе, говорится в заявлении южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas. Ранее местный портал News24 со ссылкой на заявление премьера провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи сообщил, что в результате взрыва в Йоханнесбурге пострадал по меньшей мере 41 человек. Телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб сообщил об одном погибшем. "Egoli Gas провела тщательные проверки и установила, что ни утечка из газовой сети Egoli Gas, ни утечка из какого-либо другого газопровода не была причиной взрыва", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. В заявлении отмечается, что для обеспечения безопасности газопроводы работают при крайне низком уровне давления, поэтому "маловероятно", что именно они стали причиной взрыва. Также в газовой сети не было зафиксировано снижения давления, что говорит о ее исправности. Люди в районе ЧП продолжают бесперебойно получать газ. Компания сотрудничает с экстренными службами и призывает общественность не делать преждевременных заключений.

https://ria.ru/20230628/yuar-1880938256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йоханнесбург, юар, гаутенг