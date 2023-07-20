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В Йоханнесбурге при взрыве пострадал по меньшей мере 41 человек, пишут СМИ
В Йоханнесбурге при взрыве пострадал по меньшей мере 41 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
В Йоханнесбурге при взрыве пострадал по меньшей мере 41 человек, пишут СМИ
По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает местный портал News24 со ссылкой на заявление... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T02:12
2023-07-20T02:12
2023-07-20T09:20
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает местный портал News24 со ссылкой на заявление премьер-министра провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи. "По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в центральном деловом районе Йоханнесбурга в среду", - передает портал слова премьер-министра Гаутенга. Ранее телеканал SABC сообщал о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге, в результате которого частично обрушилась дорога.
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в мире, йоханнесбург, гаутенг, юар
В мире, Йоханнесбург, Гаутенг, ЮАР
В Йоханнесбурге при взрыве пострадал по меньшей мере 41 человек, пишут СМИ
News24: в Йоханнесбурге в результате взрыва пострадал по меньшей мере 41 человек
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает местный портал News24 со ссылкой на заявление премьер-министра провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи.
"По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в центральном деловом районе Йоханнесбурга в среду", - передает портал слова премьер-министра Гаутенга.
Ранее телеканал SABC сообщал о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге, в результате которого частично обрушилась дорога.