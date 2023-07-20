https://ria.ru/20230720/vystuplenie-1885235076.html

В ЮАР ожидают выступление Путина на саммите БРИКС 23 августа

В ЮАР ожидают выступление Путина на саммите БРИКС 23 августа - РИА Новости, 20.07.2023

В ЮАР ожидают выступление Путина на саммите БРИКС 23 августа

Дистанционное выступление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге ожидается 23 августа, заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:31

2023-07-20T11:31

2023-07-20T11:56

юар

брикс

владимир путин

россия

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Дистанционное выступление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге ожидается 23 августа, заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал."Он (Путин) не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате", - заявил Суклал в эфире телеканала SABC.По словам Суклала, Путин сам принял решение не приезжать на саммит в ЮАР.Ранее офис президента ЮАР заявил, что президент России Владимир Путин не будут присутствовать лично на саммите БРИКС 22-24 августа, а Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.По данным южноафриканского издания City Press, более 30 стран подали заявки на участие в саммите БРИКС в ЮАР, который, как ожидается, станет крупнейшим из всех предшествующих ему.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

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Влада Копылова

юар, брикс, владимир путин, россия, политика