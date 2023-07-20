СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды
WP: украинские войска начали применять в бою кассетные боеприпасы, поставленные из США
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы для разрушения российских укреплений, пишет газета The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией неназванных украинских чиновников.
"Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", — говорится в публикации.
По данным собеседников издания, снаряды применяются для уничтожения траншей. Кроме того, их могут использовать для продвижения в районе Артемовска.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в район Константиновки и населенного пункта Часов Яр прибыла новая партия боеприпасов для западной артиллерии. Он не исключил, что в поставки вошли кассетные бомбы.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
Особенность таких снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.