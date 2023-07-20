https://ria.ru/20230720/vsu-1885282546.html

СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды

СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды

ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы для разрушения российских укреплений, пишет газета The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:30

2023-07-20T14:30

2023-07-20T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы для разрушения российских укреплений, пишет газета The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией неназванных украинских чиновников."Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", — говорится в публикации.По данным собеседников издания, снаряды применяются для уничтожения траншей. Кроме того, их могут использовать для продвижения в районе Артемовска. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в район Константиновки и населенного пункта Часов Яр прибыла новая партия боеприпасов для западной артиллерии. Он не исключил, что в поставки вошли кассетные бомбы.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев снарядами такого типа. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность таких снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230720/ukraina-1885262231.html

https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр