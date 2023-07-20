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СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 20.07.2023 (обновлено: 15:02 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vsu-1885282546.html
СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды
СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды
ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы для разрушения российских укреплений, пишет газета The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:30
2023-07-20T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы для разрушения российских укреплений, пишет газета The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией неназванных украинских чиновников."Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", — говорится в публикации.По данным собеседников издания, снаряды применяются для уничтожения траншей. Кроме того, их могут использовать для продвижения в районе Артемовска. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в район Константиновки и населенного пункта Часов Яр прибыла новая партия боеприпасов для западной артиллерии. Он не исключил, что в поставки вошли кассетные бомбы.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев снарядами такого типа. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность таких снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885262231.html
https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды

WP: украинские войска начали применять в бою кассетные боеприпасы, поставленные из США

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы для разрушения российских укреплений, пишет газета The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией неназванных украинских чиновников.
"Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", — говорится в публикации.
По данным собеседников издания, снаряды применяются для уничтожения траншей. Кроме того, их могут использовать для продвижения в районе Артемовска.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в район Константиновки и населенного пункта Часов Яр прибыла новая партия боеприпасов для западной артиллерии. Он не исключил, что в поставки вошли кассетные бомбы.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине
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В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев снарядами такого типа. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
Особенность таких снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
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В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине
16 июля, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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