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Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 20.07.2023 (обновлено: 10:47 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vsu-1885216720.html
Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино
Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино - РИА Новости, 20.07.2023
Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино
Российским силам удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:50
2023-07-20T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Российским силам удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено. Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки", — уточнил собеседник агентства.По его словам, ВСУ не удалось вклиниться в первую линию обороны. Количество потерь противника уточняется.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного — 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны. После поставок ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС вынуждены будут использовать такие же снаряды — только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления западные СМИ утверждают, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230720/operatsiya-1885204501.html
https://ria.ru/20230719/vsu-1885023671.html
https://ria.ru/20230718/plen-1884873861.html
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безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино

Рогов: ВС России остановили наступление украинских войск в районе села Работино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в зоне проведения спецоперации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Российским силам удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено. Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки", — уточнил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС на конец июля, заявил Рогов
Вчера, 08:15
По его словам, ВСУ не удалось вклиниться в первую линию обороны. Количество потерь противника уточняется.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного — 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Что ты можешь сделать?" Боец ВСУ рассказал о страшном оружии России
19 июля, 12:12
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны. После поставок ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС вынуждены будут использовать такие же снаряды — только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления западные СМИ утверждают, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Группа военных ВСУ сдается в плен. Кадры с Запорожского направления - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен
18 июля, 15:06
 
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