https://ria.ru/20230720/vsu-1885216720.html

Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино

Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино - РИА Новости, 20.07.2023

Рогов сообщил об остановке наступления ВСУ около села Работино

Российским силам удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:50

2023-07-20T09:50

2023-07-20T10:47

специальная военная операция на украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Российским силам удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено. Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки", — уточнил собеседник агентства.По его словам, ВСУ не удалось вклиниться в первую линию обороны. Количество потерь противника уточняется.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного — 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны. После поставок ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС вынуждены будут использовать такие же снаряды — только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления западные СМИ утверждают, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230720/operatsiya-1885204501.html

https://ria.ru/20230719/vsu-1885023671.html

https://ria.ru/20230718/plen-1884873861.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр