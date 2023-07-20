https://ria.ru/20230720/vsu-1885204338.html

У ВСУ на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери

У ВСУ на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери - РИА Новости, 20.07.2023

У ВСУ на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери

У украинских военных на краснолиманском направлении растут безвозвратные потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:10

2023-07-20T08:10

2023-07-20T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. У украинских военных на краснолиманском направлении растут безвозвратные потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Ответные действия наших войск на безуспешные попытки противника прорвать наши оборонительные рубежи обернулись для ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) резким ростом безвозвратных потерь", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его мнению, это связано с экономией западных боеприпасов и техники на данном участке фронта, а также сжатыми сроками подготовки мобилизованных граждан Украины. В среду в Минобороны России сообщало, что группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц техники.

https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885197678.html

украина

россия

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины