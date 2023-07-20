https://ria.ru/20230720/vsu-1885204338.html
У ВСУ на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери
У ВСУ на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери - РИА Новости, 20.07.2023
У ВСУ на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери
У украинских военных на краснолиманском направлении растут безвозвратные потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:10
2023-07-20T08:10
2023-07-20T08:10
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. У украинских военных на краснолиманском направлении растут безвозвратные потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Ответные действия наших войск на безуспешные попытки противника прорвать наши оборонительные рубежи обернулись для ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) резким ростом безвозвратных потерь", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его мнению, это связано с экономией западных боеприпасов и техники на данном участке фронта, а также сжатыми сроками подготовки мобилизованных граждан Украины. В среду в Минобороны России сообщало, что группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц техники.
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885197678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
У ВСУ на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери
Марочко: у украинских военных на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери