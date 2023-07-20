https://ria.ru/20230720/vengriya-1885225434.html

Венгрия ждет отчета о ранее выделенных Украине средствах

Венгрия ждет отчета о ранее выделенных Украине средствах - РИА Новости, 20.07.2023

Венгрия ждет отчета о ранее выделенных Украине средствах

Венгрия ждет отчета о том, куда были потрачены ранее выделенные Евросоюзом Киеву миллионы евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:35

2023-07-20T10:35

2023-07-20T10:35

в мире

петер сийярто

венгрия

украина

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БУДАПЕШТ, 20 июл - РИА Новости. Венгрия ждет отчета о том, куда были потрачены ранее выделенные Евросоюзом Киеву миллионы евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Брюссель хочет выделить новые 20 миллиардов евро на поставки оружия Украине. Сегодня на совете глав МИД в Брюсселе ожидается серьезное давление, направленное на одобрение этого предложения, но венгерская позиция по-прежнему ясна: мы ждем отчета о более чем 10 миллионах евро, направленных Украине ранее", - написал Сийярто в Facebook*.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, петер сийярто, венгрия, украина