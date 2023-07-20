"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине
Глава МИД Люксембурга Ассельборн: Запад не видит света в конце тоннеля в наступлении ВСУ
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что на Западе в отношении продолжающегося украинского контрнаступления "не видят свет в конце тоннеля".
"Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза в ответ на вопрос журналистов о том, не беспокоит ли Запад отсутствие украинских побед и перспектива, что "все это будет продолжаться".
"Я считаю, что нам, как ЕС и как Западу, не остается ничего, кроме как продолжать предоставлять Украине средства помощи, включая военные, чтобы она могла защищаться от российских атак. Это реальность. Мы главы МИД стран ЕС, в обычной ситуации мы не должны заниматься оружием и боеприпасами, но такова сейчас наша задача", - пояснил он.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".