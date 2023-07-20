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"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 20.07.2023 (обновлено: 15:43 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885262231.html
"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине
"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине - РИА Новости, 20.07.2023
"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что на Западе в отношении продолжающегося украинского контрнаступления "не видят свет в конце тоннеля". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:04
2023-07-20T15:43
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
сергей шойгу
жан ассельборн
энтони блинкен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что на Западе в отношении продолжающегося украинского контрнаступления "не видят свет в конце тоннеля". "Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза в ответ на вопрос журналистов о том, не беспокоит ли Запад отсутствие украинских побед и перспектива, что "все это будет продолжаться". "Я считаю, что нам, как ЕС и как Западу, не остается ничего, кроме как продолжать предоставлять Украине средства помощи, включая военные, чтобы она могла защищаться от российских атак. Это реальность. Мы главы МИД стран ЕС, в обычной ситуации мы не должны заниматься оружием и боеприпасами, но такова сейчас наша задача", - пояснил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885229000.html
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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россия, киев, сша, сергей шойгу, жан ассельборн, энтони блинкен, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Сергей Шойгу, Жан Ассельборн, Энтони Блинкен, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине

Глава МИД Люксембурга Ассельборн: Запад не видит света в конце тоннеля в наступлении ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что на Западе в отношении продолжающегося украинского контрнаступления "не видят свет в конце тоннеля".
"Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза в ответ на вопрос журналистов о том, не беспокоит ли Запад отсутствие украинских побед и перспектива, что "все это будет продолжаться".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой
Вчера, 10:54
"Я считаю, что нам, как ЕС и как Западу, не остается ничего, кроме как продолжать предоставлять Украине средства помощи, включая военные, чтобы она могла защищаться от российских атак. Это реальность. Мы главы МИД стран ЕС, в обычной ситуации мы не должны заниматься оружием и боеприпасами, но такова сейчас наша задача", - пояснил он.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
19 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАСергей ШойгуЖан АссельборнЭнтони БлинкенЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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