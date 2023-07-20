https://ria.ru/20230720/ukraina-1885229000.html

МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой

МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой - РИА Новости, 20.07.2023

МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой

США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:54

2023-07-20T10:54

2023-07-20T11:13

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

безопасность

мария захарова

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодняшняя ситуация на театре военных действий их (США - ред.) явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного - оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление", - сказала Захарова на брифинге. Ранее глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что контрнаступление украинских войск будет долгим и кровопролитным.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230719/poterya-1885038305.html

https://ria.ru/20230719/ustupki-1884972059.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

россия

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, украина, безопасность, мария захарова, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр