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МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 20.07.2023 (обновлено: 11:13 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885229000.html
МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой
МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой - РИА Новости, 20.07.2023
МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой
США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:54
2023-07-20T11:13
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
безопасность
мария захарова
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодняшняя ситуация на театре военных действий их (США - ред.) явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного - оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление", - сказала Захарова на брифинге. Ранее глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что контрнаступление украинских войск будет долгим и кровопролитным.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230719/poterya-1885038305.html
https://ria.ru/20230719/ustupki-1884972059.html
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россия, сша, украина, безопасность, мария захарова, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Безопасность, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой

Захарова: США не устраивает ситуация на поле боя, от Зеленского требуют наступать

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодняшняя ситуация на театре военных действий их (США - ред.) явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного - оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление", - сказала Захарова на брифинге. Ранее глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что контрнаступление украинских войск будет долгим и кровопролитным.
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад
19 июля, 12:59
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В Британии рассказали, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ
19 июля, 03:55
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаБезопасностьМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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