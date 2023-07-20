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В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 20.07.2023 (обновлено: 08:43 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885206983.html
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 20.07.2023
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:42
2023-07-20T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
одесса
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. По его словам, под утро под ударом оказалась Мировская община. "Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект", - написал Лысак. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале сообщил, что в Никополе повреждены два частных предприятия. Ранее украинские СМИ сообщали о ночных взрывах в Одессе и Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, украина, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Одесса, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области Украины ударом повреждено здание агрофирмы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.
По его словам, под утро под ударом оказалась Мировская община. "Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект", - написал Лысак.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале сообщил, что в Никополе повреждены два частных предприятия.
Ранее украинские СМИ сообщали о ночных взрывах в Одессе и Сумах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаОдессаВооруженные силы РФ
 
 
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