https://ria.ru/20230720/ukraina-1885206983.html
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 20.07.2023
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:42
2023-07-20T08:42
2023-07-20T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. По его словам, под утро под ударом оказалась Мировская община. "Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект", - написал Лысак. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале сообщил, что в Никополе повреждены два частных предприятия. Ранее украинские СМИ сообщали о ночных взрывах в Одессе и Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230720/konets-1885196398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Одесса, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области Украины ударом повреждено здание агрофирмы