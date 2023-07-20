https://ria.ru/20230720/ukraina-1885206983.html

В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 20.07.2023

В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:42

2023-07-20T08:42

2023-07-20T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

одесса

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. По его словам, под утро под ударом оказалась Мировская община. "Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект", - написал Лысак. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале сообщил, что в Никополе повреждены два частных предприятия. Ранее украинские СМИ сообщали о ночных взрывах в Одессе и Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230720/konets-1885196398.html

днепропетровская область

украина

одесса

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Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, украина, одесса, вооруженные силы рф